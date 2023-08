Starfield : quelle configuration PC choisir pour jouer au titre interstellaire ?

Après de longues années d'attente, "Starfield" sortira le 6 septembre 2023. Le nouveau jeu de Bethesda semble plutôt gourmand en ressources : voici les configurations recommandées et les composants à choisir pour faire tourner correctement le jeu.

Starfield est sans doute l’un des jeux les plus attendus et scrutés de 2023… Le titre est actuellement disponible en précommande et sortira le 6 septembre. Cette aventure galactique qui se déroule en 2330 met en scène un groupe d’explorateurs de galaxies à la recherche d’artefacts mystérieux. À bord de votre vaisseau, vous pourrez donc découvrir tout un tas de nouvelles contrées.

Bethesda (The Elder Scroll, Fallout), qui est derrière ce RPG ambitieux, a dévoilé les configurations PC requises pour faire tourner le jeu. Nous avons donc préparé pour vous une sélection des composants les plus pertinents pour jouer à Starfield confortablement.

Par ailleurs, si vous avez envie de monter de A à Z votre PC gamer, nous avons pensé à vous avec notre guide des configurations PC recommandées.

Les configurations nécessaires pour jouer à Starfield sur PC

Notez qu’AMD est partenaire de Bethesda sur le jeu. Cela se traduit notamment par l’intégration du FidelityFX Super Resolution 2, qui est l’équivalent du DLSS de Nvidia. Pour le moment, nous n’avons donc pas de détails sur la compatibilité des DLSS 2 et 3 de Nvidia. La compatibilité interviendra sous peu selon les dires de Nvidia.

Sur Steam, Bethesda a dévoilé les configurations minimales et recommandées. On imagine que la première correspond aux réglages graphiques sur bas, pour une définition 720p, et la seconde à des réglages Haut en 1080p.

Configuration minimale :

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Carte graphique : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti Espace disque : 125 Go d’espace disque, SSD obligatoire

Configuration recommandée :

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Carte graphique : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 Réseau : connexion internet haut débit

connexion internet haut débit Espace disque : 125 Go d’espace disque, SSD obligatoire

De son côté, AMD a en outre mis en avant les composants de sa marque qu’elle conseille :

Comme souvent dans ce genre de partenariat, le jeu vous est offert lors de l’achat de composants récents d’AMD, notamment les cartes graphiques des séries 6000 et 7000.

Quels composants choisir pour jouer à Starfield sur votre PC gaming ?

La configuration pas chère :

La config équilibrée :

Le top pour jouer en 4K :

En outre, le jeu nécessite 125 Go d’espace disque de libre. L’utilisation d’un SSD est obligatoire. Si vous n’avez pas encore de SSD installé ou que vous craigniez que la place ne manque, nous vous conseillons le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 99 euros. Sachez que le jeu de Bethesda devrait aussi tourner sur la ROG Ally et le Steam Deck. Nous vous conseillons donc de consulter notre sélection des meilleures consoles de jeu portable. Enfin, si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass Ultimate, il est possible de passer par le Xbox Cloud Gaming pour y jouer.

Si vous pensez que votre moniteur ne sera pas au niveau pour rendre hommage à Starfield, jetez donc un œil à notre guide des meilleurs écrans gaming.

Pour compléter votre installation, nous vous invitons aussi à consulter notre sélection des différentes souris gaming, ainsi que celle des meilleurs claviers gamer du marché. Et si vous préférez opter pour PC portable gaming capable de tenir la route, nous avons aussi un guide dédié aux meilleurs laptops gamer.

