Starfield : vous devriez pouvoir y jouer sur Steam Deck et ROG Ally, mais pas sans sacrifice

Attendu le 6 septembre prochain, Starfield arrivera en exclusivitĂ© sur PC et Xbox Series S | X. On apprend aujourd'hui que le titre de Bethesda Ă©copera d'un patch « Day One » assez volumineux
 mais qu'il devrait par contre ĂȘtre en mesure de fonctionner sur les consoles portables de Valve et Asus.

Mauvaise nouvelle, Starfield se prĂ©sentera Ă nous le 6 septembre avec une mise Ă jour « Day One » de 15 Go ; mais bonne nouvelle, il devrait en revanche fonctionner sur Steam Deck et ROG Ally.

L’information nous vient d’Insider-Gaming, dont les propos sont repris par Neowin. On apprend notamment qu’avec les bons pilotes installĂ©s, le titre de Bethesda pourra fonctionner sur les « consoles » portables de Valve et d’Asus
 mais potentiellement avec des performances rĂ©duites. « Starfield fonctionnera Ă la fois sur le Steam Deck et le ROG Ally avec les bons pilotes, mais ce matĂ©riel est infĂ©rieur aux spĂ©cifications minimales recommandĂ©es, et les performances peuvent donc en souffrir », lit-on d’un document en fuite partagĂ© par le site spĂ©cialisĂ©. Nous sommes prĂ©venus.

Un patch de 15Â Go Ă installer dĂšs le lancement

Comme le prĂ©cise pour sa part Neowin, Bethesda n’a toutefois pas encore communiquĂ© officiellement quant au bon fonctionnement, ou non, de Starfield sur le Steam Deck et son principal concurrent signĂ© Asus. Il nous faut donc prendre un peu de recul Ă ce stade, et nous prĂ©parer Ă une expĂ©rience potentiellement cahoteuse sur ces deux consoles portables au lancement.

Pour Ă©viter un maximum de dĂ©sagrĂ©ments aux joueurs PC et Xbox Series S | X, Bethesda s’apprĂȘte par contre Ă dĂ©ployer un patch « Day One » de 15 Go sur Starfield. LĂ encore, c’est une fuite relayĂ©e par Insider-Gaming qui nous renseigne, le site partageant d’ailleurs la longue liste des bugs corrigĂ©s (y compris pour Ă©viter les crashs), des quĂȘtes rĂ©parĂ©es et des optimisations apportĂ©es au titre.

À noter par contre que les joueurs abonnĂ©s au Game Pass ayant dĂ©jĂ prĂ©chargĂ© le jeu sur leur console ou leur PC devraient d’ores et dĂ©jĂ (ou trĂšs bientĂŽt) voir la mise Ă jour s’afficher chez eux pour un tĂ©lĂ©chargement anticipé  un bon moyen d’ĂȘtre prĂȘt dĂšs le jour J.

