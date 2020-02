Xbox Game Pass (Ultimate) : prix, jeux, comment ça marche ?

Pour tout comprendre au Xbox Game Pass, on vous propose de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le service de jeux par abonnement de Microsoft en France.

En prévision de l’avenir, Microsoft a adopté une stratégie totalement différente des habitudes sur le segment du jeu vidéo. Plutôt que de chercher à attirer les joueurs sur une console, la firme de Redmond préfère les attirer sur ses services afin de leur proposer une expérience complète sur toutes les plateformes disponibles, depuis la Xbox jusqu’au PC en passant bien sûr par les smartphones et les PC.

L’offre Xbox Game Pass peut néanmoins en dérouter certains et nous allons donc vous aider à mieux comprendre comment ça marche.

Qu’est-ce que le Xbox Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate ?

Le Xbox Game Pass est un service par abonnement lancé par Microsoft en 2017 permettant d’accéder à un large catalogue de jeux en illimité moyennant un abonnement mensuel. Il faut bien le différencier de ce que serait le « Netflix du jeu vidéo », puisqu’il ne s’agit pas ici de cloud gaming (du streaming de jeu), mais uniquement un accès à un catalogue. Une fois les jeux téléchargés, vous pourrez donc y accéder même hors connexion.

Pour autant, les jeux ne vous appartiennent pas et sont soumis au paiement mensuel de l’abonnement. Aussi, si vous vous désabonnez, vous ne pourrez plus jouer aux jeux téléchargés, à moins de les avoir achetés autrement.

Il existe actuellement trois abonnements au Xbox Game Pass : l’un offrant un accès à un catalogue de jeux sur consoles (sur Xbox One et surement sur Xbox Series X plus tard), un second offrant un accès au catalogue de jeux PC et le troisième, le Xbox Game Pass Ultimate, donnant accès à la totalité du catalogue sur toutes les plateformes, et plus encore.

Quel est le prix du Xbox Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate ?

Il existe trois abonnements différents pour le Xbox Game Pass :

Le Xbox Game Pass console , à 9,99 euros par mois pour accéder aux jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One (sur Xbox One uniquement) ;

, à 9,99 euros par mois pour accéder aux jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One (sur Xbox One uniquement) ; Le Xbox Game Pass PC (en bêta) à 11,99 euros par trimestre, soit 3,99 euros par mois pour accéder au catalogue de jeux PC pour Windows 10 ;

(en bêta) à 11,99 euros par trimestre, soit 3,99 euros par mois pour accéder au catalogue de jeux PC pour Windows 10 ; Le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 euros par mois regroupant les deux offres ci-dessus ainsi que l’abonnement Xbox Live Gold, indispensable pour jouer en ligne sur Xbox.

En plus de l’accès illimité aux jeux présents sur le service, ces abonnements permettent de profiter de remises et offres exclusives sur l’achat de jeux.

Comment s’abonner pas cher au Xbox Game Pass Ultimate ?

Pour le lancement de l’offre Ultimate, Microsoft a lancé une offre promotionnelle pour essayer le service pendant un mois pour 1 euro. Cet abonnement convertit automatiquement les mois de Xbox Live Gold déjà payés sur le même compte en mois de Xbox Game Pass Ultimate.

Aussi, si vous êtes déjà abonnés pour plusieurs années au Xbox Live Gold, un euro suffit à transformer cette période en abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Cela vous permet ainsi de vous abonner à moitié prix en profitant des offres de 12 mois au Xbox Live Gold.

Quels jeux sont disponibles sur Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass donne accès à un catalogue de plus de 400 jeux au total sur console et PC à l’heure rédaction de ces lignes. Chaque plateforme comptant séparément, un jeu disponible sur console et PC sera compté deux fois dans ce total. Vous trouverez plus de 250 jeux sur Xbox One et près de 200 sur PC.

Sachant qu’il s’agit de son propre service, Microsoft propose tous ses jeux sur le Xbox Game Pass dès le jour de leur sortie. D’autres éditeurs proposent par ailleurs leurs titres et on trouve de quoi ravir toute la famille avec à la fois des créations indés ou des grosses productions, récentes ou non.

On peut ainsi profiter de classiques comme GTA 5, The Witcher 3, Minecraft, Forza Horizon 4 et bien d’autres, ou encore de jeux plus modestes, mais tout aussi agréables à parcourir comme Untitled Goose Game, Frost Punk, FTL ou Dead Cells.

Tout comme sur Netflix par exemple, des jeux sont ajoutés et retirés régulièrement du catalogue. Certains jeux peuvent donc devenir inaccessibles et il faudra alors l’acheter pour y jouer à nouveau. Vous serez néanmoins prévenus en avance sur le service ou si vous utilisez l’application mobile.

Sur quelles plateformes est disponible le Xbox Game Pass ?

Pour le moment, le Xbox Game Pass n’est disponible que sur les plateformes de Microsoft, à savoir la Xbox One (One, One S ou One X) et PC sous Windows 10 (mais pas Windows 10S). Pour jouer, la configuration minimum de votre PC dépendra comme d’habitude du jeu.

Des rumeurs évoquaient la possibilité que le Xbox Game Pass puisse être accessible depuis une Nintendo Switch, mais rien ne permet de confirmer ces propos. On peut également imaginer que Microsoft proposera un jour un lien entre son service de cloud gaming, xCloud, et son service d’abonnement, le Game Pass, ce qui devrait rendre ce catalogue disponible sur de nombreux autres appareils, comme nos smartphones notamment.

S’il est impossible de télécharger des jeux sur smartphones pour le moment, une application Xbox Game Pass est toutefois disponible sur Android et iOS.

Cette application permet de consulter le catalogue de jeux disponibles, de recevoir des notifications à l’arrivée ou au départ de jeux, de lancer un téléchargement à distance ou encore de consulter son profil et son solde de points Microsoft Rewards (obtenus en réalisant certaines actions dans des jeux du Xbox Game Pass).

Peut-on partager ses jeux Xbox Game Pass ?

Comme avec des jeux physiques, il peut être tentant de vouloir partager ses jeux dématérialisés, y compris s’ils font partie d’un abonnement. Malheureusement, il ne suffit pas ici de se prêter un Blu-ray…

Sur Xbox, tous les comptes d’une même console peuvent accéder aux jeux installés. Ainsi, tous les utilisateurs de votre Xbox familiale pourront d’une certaine façon profiter de votre abonnement au Xbox Game Pass.

En revanche, sur PC, ce n’est pas possible du tout. Les jeux sont liés au compte et ne sont donc pas accessibles depuis une autre session Windows. Dommage.