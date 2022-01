Netflix augmente le prix de ses abonnements (mais pas encore en France)

Netflix procède à une nouvelle augmentation du prix de ses abonnements, près d'un an après la précédente hausse.

Depuis son lancement, le service de SVOD de Netflix augmente régulièrement le prix de son abonnement pour accompagner l’inflation, mais aussi la croissance de la marque. Elle produit toujours plus de contenu exclusif à sa plateforme, comme le récent film Don’t Look Up, tout en augmenter les revenus générés pour chaque abonné.

La firme a annoncé ce vendredi une nouvelle hausse des tarifs de ses abonnements aux États-Unis. Voici la nouvelle grille de tarifs et les conséquences pour la France.

Quels sont les nouveaux prix aux États-Unis ?

Netflix propose trois niveaux d’abonnement en fonction du nombre d’écrans simultanés et la définition du flux vidéo. Voici la nouvelle grille des tarifs mensuels pour les abonnements.

Basic (1 écran) : 9,99 dollars (+1 dollar)

Standard (HD, 2 écrans) : 15,49 dollars (+1,5 dollar)

Premium (4K, 4 écrans) : 19,99 dollars (+2 dollars)

Il y a plusieurs indicateurs intéressants à relever avec cette hausse. D’abord, le forfait premium atteint pour la première fois la barre symbolique des 20 dollars par mois. Avec une prochaine hausse, Netflix dépasserait ce palier psychologique et les clients s’éloigneraient plus concrètement de ce mythe entretenu de « l’abonnement Netflix à 10 dollars par mois ».

On peut aussi noter que le forfait « Basic » atteint la barre des 10 dollars par mois, qui était pendant plusieurs années le tarif de l’abonnement standard et le prix mis en avant dans les discussions autour de Netflix. Avec ce montant, on ne peut désormais plus s’offrir un flux HD.

Netflix est parfaitement conscient que cette hausse des tarifs n’est pas opportune. Une annonce le vendredi est conçue pour prendre cours les rédactions qui bouclent le week-end et s’assurer que le moins d’intention possible sera portée sur cette hausse.

Il y a un an, quasi jour pour jour, Microsoft utilisait la même méthode en annonce une hausse du prix du Xbox Live Gold un vendredi. Devant le mécontentement des joueurs, la firme avait dû se raviser dès le samedi et annoncer l’annulation de la hausse des prix en pleine pandémie.

Est-ce que le prix augmente en France ?

Non, la hausse des tarifs annoncée par Netflix ne concerne que les États-Unis, pour le moment. En effet, Netflix suit un rythme assez régulier d’augmentation de ses abonnements, si bien qu’il devient possible de prédire quand la firme pourrait faire monter ses tarifs.

Netflix a annoncé une hausse des tarifs aux États-Unis en octobre 2020, il y a un peu plus d’un an, sans que cela concerne la France. Il a fallu attendre août 2021 pour que Netflix annonce une nouvelle grille des tarifs en France, avec une mise en application en octobre 2021 pour les anciens abonnés.

Avec ce genre de décalage, on peut donc espérer ne pas subir une hausse des prix avant le début 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.