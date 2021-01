Xbox Live Gold : Microsoft augmente le prix de l’abonnement en France

La fuite commençait à faire le tour du web, Microsoft va revoir la tarification du Xbox Live Gold. Le prix de l'abonnement va augmenter.

Mise à jour à 18 heures : Xbox France nous a communiqué la nouvelle grille de tarif pratiquée en France pour le Xbox Live Gold :

1 mois : 8,99 euros

3 mois : 23,99 euros

6 mois : 47,99 euros

Alors que certains espéraient une disparition pure et simple de l’abonnement Xbox Live Gold, Microsoft annonce aujourd’hui un changement de tarification, signe que le service ne devrait pas changer de si tôt. La firme propose aussi tout un catalogue d’abonnements pour sa branche gaming Xbox avec d’un côté le Xbox Live Gold, et de l’autre un Xbox Game Pass qui se divise lui-même en trois options (le forfait PC, le forfait console et l’offre Ultimate).

Le Xbox Live Gold est le plus ancien des abonnements proposés par Xbox. Il permet sur une console d’accéder au jeu en ligne, mais aussi d’avoir une sélection de quelques jeux offerts chaque mois, auxquels on peut accéder tant que l’on reste abonné. En cela, il s’agit tout simplement du concurrent frontal du PlayStation Plus ou du Nintendo Switch Online.

Le prix mensuel passe au-dessus des 10 dollars

Sur un marché à aussi forte concurrence, c’est avec un peu de surprise que l’on apprend par Microsoft que le prix du Xbox Live Gold va augmenter. Plus précisément, le forfait mensuel passe à 10,99 dollars, le tarif pour trois mois passe à 29,99 dollars et l’option 6 mois passe à 59,99 dollars. Le forfait 12 mois disparait de cette nouvelle grille de prix. La firme précise que si vous êtes déjà abonné aux forfaits 6 ou 12 mois, le prix reste le même tant que vous restez abonnés.

Microsoft annonce que les tarifs peuvent changer de région en région, et certaines devraient donc échapper à l’augmentation du prix. Dans son communiqué, la firme rappelle qu’il est possible de passer au Xbox Game Pass Ultimate (qui intègre le Xbox Live Gold) à un prix très avantageux.

Un abonnement qui a de moins en moins de sens

On peut tout de même s’interroger sur cette nouvelle augmentation de prix, alors que Microsoft reste pour le moment challenger de Sony et Nintendo sur le marché des consoles de jeux. Depuis plusieurs années, Microsoft a adopté une stratégie d’écosystème plus large où les joueurs Xbox se comptent sur console, mais aussi sur PC et sur mobile. Sauf que le Xbox Live Gold concerne exclusivement les consoles du groupe. Les joueurs PC et mobiles peuvent accéder gratuitement aux serveurs Xbox Live. Un anachronisme qui semble de plus en plus difficile à justifier.

Rappelons également que le Xbox Live Gold est aujourd’hui obligatoire pour jouer en ligne aux jeux free to play sur console, là où le PlayStation Plus ne l’est pas pour jouer aux mêmes jeux sur PlayStation.