Microsoft veut donner une vie à son IA et aimerait que vous lui donniez une chambre chez vous

Microsoft a dévoilé une appareance pour son assistant Copilot. Le petit avatar pourra vous accompagner dans vos recherche, et la firme aimerait lui donner une présence physique chez vous.

Une cuisine, un salon, une chambre, la salle de bain et la chambre de Copilot : voici le nouveau rève de Mustafa Suleyman, le patron de Microsoft AI.

Au micro du podcast The Colin & Samir Show, le directeur souhaite donner une identité et une vie à l’assistant IA Copilot. Au point où Copilot pourrait « vieillir » à vos côtés et « aura certainement une sorte d’identité permanente, une présence, et il aura une pièce dans laquelle il vivra ».

Première brique au projet : donner une apparence à Copilot dans sa version numérique.

Clippy 2.0

Pour certains utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, Microsoft Copilot va désormais s’animer à travers un avatar.

Le nouvel avatar prend l’apparence d’une sorte de bulle, un petit fantome au visage souriant. Il est possible de discuter avec lui en temps réel par la voix, et voir ses réponses animer sa frimousse.

Avec cette expérience, nous apportons davantage de communications non verbales à Copilot, ce qui améliore les conversations vocales avec une expression visuelle en temps réel. Ce prototype précoce vous permet de converser, de faire des brainstormings, de rechercher des conseils ou simplement de converser avec Copilot, de manière plus attrayante et plus expressif.

À terme, Microsoft promet qu’il sera possible de personnaliser l’avatar en question, pour lui faire prendre toute sorte d’apparence. Il pourra prendre les traits de Clippy, d’un personnage de jeu vidéo comme Crash Bandicoot ou Spyro, ou encore un avatar généré par IA.

Copilot est devenu un produit clé pour Microsoft depuis le boom de l’IA. La firme même pousse fortement ses propres salariés à utiliser l’outil en interne.