Microsoft a une solution toute trouvée pour vous faire passer à Windows 11

Source : Microsoft

Windows 10 ne sera plus mis à jour à partir du 14 octobre 2025. Une date fatidique à laquelle les utilisateurs du système de Microsoft vont devoir faire un choix. En effet, le passage à Windows 11 n’est pas automatique. Les utilisateurs doivent disposer d’un prérequis matériel qui peut faire défaut à des configurations avancées : la présence d’une puce TPM 2.0. Heureusement, pour les chanceux à qui cette puce ferait défaut, la firme de Redmond à une solution toute trouvée… acheter un nouvel ordinateur équipé de Copilot+.

Copilot+ pour profiter de Windows 11

Selon de récentes informations rapportées par Windows Latest, Microsoft fait activement la promotion de ses nouveaux PC Copilot+. « La fin de support de Windows 10 étant prévue pour le 14 octobre 2025, il est temps de passer à un PC Windows 11 ou Copilot+ plus moderne et plus sécurisé. », peut-on lire sur des fenêtres contextuelles d’utilisateurs de Windows 10.

Pour forcer cette migration, la firme de Redmond affirme que ces PC de nouvelle génération offrent « un rapport qualité-prix exceptionnel avec des performances exceptionnelles, une autonomie d’une journée et des fonctionnalités d’IA de nouvelle génération ».

Des déclarations audacieuses, alors que la tendance ne semble pas encore être au passage à l’intelligence artificielle. Les derniers résultats d’Intel indiquant par exemple que les processeurs parés pour l’IA n’ont pas la cote. Avec une date de fin se rapprochant, Microsoft semble prêt à tout pour pousser la migration de ses utilisateurs.