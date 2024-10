Le saviez-vous ? Windows propose un outil pour mettre à jour tout vos logiciels, sans passer par le Microsoft Store

Avec l’utilitaire WinGet, il est possible de mettre à jour en quelques minutes l’ensemble des logiciels et des applications installées sur son PC.

Sur les smartphones, nous sommes habitués à pouvoir mettre à jour toutes nos applications en quelques minutes en passant par l’App Store ou le Google Play Store.

Sur PC, les choses restent encore un peu plus complexe. Si Windows et macOS intègre des boutiques d’applications, elles sont loin d’intégrer l’ensemble des logiciels que nous utilisons au quotidien. Généralement, ces derniers intègrent leurs propres outils de mise à jour, mais il peut être pénible d’ouvrir chaque logiciel pour vérifier les mises à jour disponibles ou non.

À l’image de ce que les utilisateurs de GNU/Linux connaissent depuis longtemps, Microsoft propose un outil intégré à Windows 10 et Windows 11 qui permet de se faciliter grandement la tâche.

WinGet pour installer et mettre à jour n’importe quel logiciel

WinGet est un utilitaire disponible en ligne de commande, mais très facile à utiliser et très performant. Il s’agit de l’un des outils présents dans « App Installer », qui permet d’installer des applications en dehors du Microsoft Store.

Les outils nécessaires

Pour vérifier si App Installer est correctement installé sur votre machine, rendez-vous sur le Microsoft Store en suivant ce lien. On en profite pour vous recommander d’installer Windows Terminal, si ce n’est pas déjà fait.

Mettre à jour vos logiciels en quelques minutes

Une fois ces deux utilitaires installés et prêt à l’utilisation, le plus difficile est fait.

Ouvrez Windows Terminal et tapez « winget ». Vous devriez obtenir du texte en réponse pour vous indiquer comment utiliser l’outil.

Pour lister les mises à jour disponibles pour vos applications et logiciels, voici la commande magique :

winget upgrade

Si vous souhaitez procéder à la mise à jour de vos applications et logiciels, voici la commande appropriée :

winget upgrade –all

L’utilitaire va alors télécharger et lancer automatiquement l’installation des mises à jour. Il va parfois vous demander les droits d’administrateurs s’ils sont nécessaires pour l’installation de la mise à jour nécessaire.

Le système de Microsoft reconnait la plupart des logiciels les plus populaires : Firefox, Chrome, Audacity, VLC, Elgato, Nvidia, Gog Galaxy, Todoist, Adguard, Discord, Protonmail, Notion, Bitwarden, pour citer ceux installés sur le PC utilisé pour cet article.