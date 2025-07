Mauvaise nouvelle, l’outil de transfert de Windows ne fera pas tout le travail pour vous

Le nouvel outil de transfert de données de Windows facilite la transition vers Windows 11, mais laisse certaines données de côté.

La fin se rapproche pour Windows 10. Le système d’exploitation de Microsoft fera ses adieux le 14 octobre 2025. S’il existe une solution pour prolonger son utilisation, elle reste temporaire. Du côté de Microsoft, la politique est claire. L’entreprise souhaite pousser ses utilisateurs vers Windows 11 quitte à les faire changer de PC. Pour faciliter cette transition, Microsoft a mis en place un outil de migration de données. Ce dernier, loin d’être parfait, laisserait certaines données de côté.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Pour aller plus loin

Microsoft va faciliter la migration entre Windows 10 et Windows 11 avec cet outil

Un outil fonctionnel

Pour la majorité des utilisateurs, l’outil devrait amplement faire le travail. On apprend via Microsoft que les « documents, photos, vidéos et autres fichiers enregistrés sur des dossiers ou lecteurs » seront bien transférés sur le nouveau PC. Tout comme les paramètres et les préférences.

Un transfert à surveiller

Toutefois, la firme de Redmond précise que certaines données comme les applications installées, les mots de passe et les identifiants de connexion ou encore les fichiers système tels que Program Files ne feront pas partie du voyage. Les fichiers disponibles sur OneDrive subiront le même sort. Les utilisateurs devant à nouveau s’y connecter depuis leur nouvel ordinateur.

À noter, les données présentes sur les disques durs sont chiffrés via un système intégré nommé BitLocker. Pour procéder au transfert, ces données devront être déchiffrées au risque d’être perdues.

Complet en apparence, l’outil de migration nécessite de prendre des précautions pour éviter les mauvaises surprises.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.