Microsoft repense Copilot pour Windows avec une toute nouvelle interface

Microsoft vient de dévoiler une refonte majeure de son application Copilot pour Windows 11. Cette nouvelle version, actuellement en phase de test auprès des Insiders, renforce l’intégration de l’assistant IA au système d’exploitation.

Contrairement à la version précédente qui n’était qu’une simple version web, la nouvelle mouture de Copilot utilise désormais le framework d’interface utilisateur natif de Microsoft. Cette évolution permet une expérience plus fluide et cohérente avec le design de Windows 11. Parmi les nouveautés, on note l’apparition d’une barre latérale pour naviguer entre les différentes conversations, des effets de flou Mica caractéristiques de Windows 11, ainsi que des menus contextuels et des boutons parfaitement intégrés à l’environnement du système.

Cette refonte ne se limite pas à l’esthétique. L’application est désormais plus rapide au lancement et offre une utilisation plus agréable. Les fonctionnalités clés, telles que la conversation textuelle avec l’assistant IA et Copilot Voice, sont toujours présentes. Les utilisateurs peuvent également sauvegarder leurs conversations dans la barre latérale et démarrer de nouvelles discussions à tout moment.

Une intégration poussée au cœur de Windows

La nouvelle version de Copilot s’intègre encore plus profondément à Windows. Les utilisateurs peuvent désormais poser des questions spécifiques sur leur PC, comme « Comment configurer un casque Bluetooth sur cet appareil ? », et recevoir des réponses adaptées à leur version de Windows. Cette fonctionnalité renforce alors le rôle de Copilot en tant qu’assistant personnel pour l’utilisation du système d’exploitation, et cela même si l’IA vous explique sans sourciller comment pirater Windows 11.

Les options de personnalisation n’ont pas été oubliées. Les utilisateurs peuvent toujours choisir de lancer automatiquement l’application au démarrage de Windows et activer ou désactiver le raccourci Alt+Espace pour un accès rapide à Copilot. De plus, la touche dédiée Copilot sur les PC compatibles offre un accès instantané à l’assistant.

Cette mise à jour (version 1.25023.106.0 et supérieure) est progressivement déployée via le Microsoft Store pour tous les canaux Insider. Bien que le déploiement soit graduel, Microsoft espère évidemment recueillir les retours des utilisateurs pour peaufiner l’expérience Copilot avant son lancement officiel pour tous les utilisateurs de Windows.