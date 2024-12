Microsoft déploie une fausse version native de Copilot dans Windows : ce que ça apporte réellement

Copilot sera bientôt proposée en version native dans Windows 10 et 11. Mais selon les premières observations, il s’agirait encore d’une web app déguisée aux nouveautés bien maigres.

Lors du lancement de Copilot en juin dernier au sein de la première salve de PC Copilot+, l’assistant IA de Microsoft nous a laissé quelque peu sur notre faim. L’outil était en réalité proposé sous la forme d’une Progressive Web App (PWA), soit un site web proposé sous la forme d’une application Windows.

Cela posait plusieurs soucis majeurs, principalement l’impossibilité d’afficher l’assistant Copilot depuis la barre d’état système, sans pouvoir l’utiliser pour modifier le moindre paramètre Windows en local.

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle version de l’application Copilot « native » pour les membres Windows Insiders, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités à la clé. Mais il semblerait que cette mise à jour ne change pas la donne pour autant.

Copilot : une version pas si native que ça

Cette nouvelle version native de Copilot permet d’accéder rapidement à Copilot via le raccourci clavier « Alt + Espace ». L’assistant s’affichera dans une fenêtre flottante au-dessus de votre barre des tâches, pour l’utiliser rapidement lorsque vous utilisez d’autres applications.

Si vous utilisez déjà ce raccourci pour une autre app, la première lancée en arrière-plan sur Windows aura la priorité. Pour les PC disposant d’une touche Copilot+, cette dernière ouvrira l’assistant dans sa fenêtre classique.

Mais comme le rapporte le site Windows Central, il ne s’agit pas en réalité d’une version native de Copilot pouvant fonctionner hors ligne. Cette mise à jour exploite le moteur d’exécution WebView2 du navigateur Edge pour afficher une version web de Copilot tout en gardant l’apparence d’une application native.

Les possibilités offertes par l’application sont donc identiques avec cette nouvelle version, qui devrait être cependant plus légère et rapidement au lancement. On attend donc encore une véritable version native intégrée au système pour voir tout le potentiel de Copilot sur Windows.

Cette mise à jour de Copilot (version 1.24112.123.0) est tout d’abord proposée aux membres Insiders sur Windows 10 et 11 avant d’être déployée pour tous les utilisateurs des deux systèmes sur le Microsoft Store.

