Ça y est, Copilot devient vraiment intéressant dans Microsoft 365

Microsoft dévoile de nouveaux outils pour rendre Microsoft 365 Copilot, son assistant IA plus utile dans le milieu du travail.

Après avoir dévoilé son programme « un compagnon IA pour tout le monde », Microsoft annonce de nouveaux outils à destination du travail. Fiers d’équiper près de « 70 % des entreprises du Fortune 500 », classement qui regroupe les 500 premières entreprises américaines, Microsoft souhaite montrer à ses utilisateurs l’utilité de son assistant au quotidien.

L’assistant fait pour vous

Le moins que l’on puisse dire c’est que Microsoft souhaite vous faire gagner du temps, voici différentes actions que vous pourrez retrouver sur Copilot :

Automatisation des tâches

L’assistant IA de Microsoft pourra désormais automatiser certaines tâches quotidiennes. L’assistant se propose, par exemple, de vous fournir automatiquement (une fois configuré) un résumé des tâches les plus marquantes que vous avez effectué sur la journée, créé une newsletter à partir de vos interactions de groupe ou encore d’automatiser la préparation de réunions en vous listant vos dernières interactions avec les personnes concernées.

Cette fonctionnalité est pour le moment disponible en bêta privée

Gérer vos rendez-vous

En accédant à Outlook, Copilot va pouvoir vous aider à planifier vos rendez-vous en croisant votre agenda avec ceux de vos collègues pour trouver le meilleur moment pour organiser une réunion (le tout en rédigeant l’ordre du jour), tout en vous permettant de garder des temps de concentration.

La fonctionnalité est attendue pour la fin du mois de novembre.

Un traducteur automatique

Copilot s’invite dans PowerPoint et vous permettra à partir d’une commande de traduire des présentations entières dans près de 40 langues, le tout sans modifier l’affichage de la présentation.

Un travail d’équipe

Si ces nouvelles fonctions peuvent être utiles à titre individuel, Copilot n’oublie pas les travaux de groupe et s’invite également dans Teams :

Copilot va être en mesure de « comprendre, récapituler et répondre à des questions en fonction du contenu visuel partagé à l’écran, de PowerPoint au Web, en plus de la transcription et du chat ». L’assistant pourra générer un résumé rapide d’un fichier partagé dans un chat sans que vous ayez à l’ouvrir. Pratique.

Si vous travaillez avec des collègues ne parlant pas la même langue que vous, Copilot à une solution pour vous. Elle intègre un système de traduction en temps réel au sein de Teams, permettant de traduire près de 40 langues.

L’assistant de Microsoft s’ouvre également au travail collaboratif avec la possibilité de créer des organigrammes interactifs ou des blocs de codes et de les partager à vos collègues. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler le tableau collaboratif de l’IA d’Anthropic : Claude.

Pour les fonctionnalités sans date précise mentionnée dans l’article, Microsoft prévoit leur disponibilité pour 2025. L’entreprise indique avoir travaillé sur son assistant pour en améliorer les performances et indique que les réponses de Copilot sont aujourd’hui deux fois plus rapides en moyenne.

Avec son intégration à l’environnement de Microsoft, Copilot pourrait enfin avoir trouvé une formule qui marche et se démarquer dans l’environnement IA.