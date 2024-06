Cette intelligence artificielle fait mieux que la meilleure version de ChatGPT

Lancé au mois de mai, cette intelligence d'Anthropic nommée Claude annonce sa nouvelle version. Dans sa version 3.5, elle performe jusqu'à dépasser la version 4o de ChatGPT.

Claude, le chatbot IA développé par la société Anthropic s’offre un nouveau modèle de langage (LLM) après un lancement en France et en Europe au mois de mai. Les derniers résultats communiqués par l’entreprise suggèrent des performances plus puissantes que ChatGPT avec GPT-4o.

GPT-4o dans les cordes

Claude n’a pas à rougir de ChatGPT ni de Gemini. Anthropic est une société qui a été montée par d’anciens employés d’OpenAI (la société à l’origine de ChatGPT) et financée par Amazon. On retrouve dans l’équipe Jan Leike qui quittait OpenAI en mai dernier, annonçant que l’entreprise ne prenait pas suffisamment en compte les changements sociétaux qu’annonçaient ces nouvelles IA.

Le nouveau modèle de langage, sorti ce jeudi 20 juin, s’appelle Claude 3.5 Sonnet et surpasse son prédécesseur le plus sophistiqué, Claude 3 Opus, tout en étant deux fois plus rapide. Vous pouvez y avoir accès dès aujourd’hui même avec un compte gratuit. L’entreprise indique sur son site que les versions 3.5 de ses autres modèles arriveront plus tard dans l’année.

Cette version 3.5 se paye également le luxe de dépasser le modèle GTP-4o sorti en mai 2024. L’entreprise affirme que Claude 3.5 Sonnet, à une meilleure compréhension des nuances, de l’humour, de la complexité des commandes tout en écrivant avec un ton plus naturel. Selon les benchmarks fournis par le site. Claude 3.5 Sonnet bat GPT-4o, mais ses autres modèles sont au coude à coude avec ChatGPT, Gemini ou encore Llama, l’intelligence artificielle de Meta.

Au jeu de la course, les entreprises se disputent constamment la première place dans un laps de temps réduit.

Une nouvelle interface

En plus des modifications apportées au système de langage. Claude se dote d’une interface visuelle nommée Artifact. Cette fonctionnalité est pensée comme la première pierre d’un espace collaboratif à destination des entreprises. « Dans un avenir proche, des équipes – et éventuellement des organisations entières – pourront centraliser en toute sécurité leurs connaissances, leurs documents et leur travail en cours dans un seul espace partagé, avec Claude faisant office de coéquipier à la demande », écrit l’entreprise sur son site Internet.

Claude 3.5 Sonnet est disponible dès maintenant pour toute personne disposant d’un compte sur leur site ou bien dans l’application Claude iOS.

