ChatGPT, Gemini et CoPilot ont un nouveau concurrent en France et en Europe : Claude AI est enfin disponible

Anthropic, vient de lancer son propre chatbot IA en Europe ? Son nom ? Claude. Et il a de quoi faire de l'ombre à ses concurrents !

Vous connaissez sûrement ChatGPT, Gemini et CoPilot, ces chatbots qui utilisent l’intelligence artificielle pour répondre à vos questions et vous aider dans vos tâches quotidiennes.

Mais connaissez-vous Claude ? Ce chatbot IA, développé par la société Anthropic et financé par Amazon, vient d’être lancé en France et en Europe. Et il a de quoi faire de l’ombre à ses concurrents !

Qui est Claude ?

Claude est un chatbot IA développé par la société Anthropic, fondée par deux anciens salariés d’OpenAI (la société à l’origine de ChatGPT). Nous l’avons testé, et ça marche bien en français, mais aussi en espagnol, en italien et et allemand.

Vous pouvez donc avoir accès à Claude.ai, la version web du chatbot IA, ainsi qu’à l’application Claude pour iOS.

Claude 3, le modèle de langage qui surpasse GPT-4

Le dernier modèle de langage développé par Anthropic est Claude 3. Il surpasse GPT-4 (le modèle de langage d’OpenAI) dans plusieurs domaines de raisonnement et de résolution de problèmes mathématiques. Pour le moment, aucune comparaison n’existe avec le nouveau GPT-4o.

La famille Claude 3 est composée des modèles Heiku, Sonnet et Opus, ce dernier alimente le chatbot web et l’application iOS.

Selon les tests, Opus est la version la plus puissante des trois, il surpasse GPT-4 dans presque tous les tests. D’autre part, Haiku serait le modèle le plus rapide. Selon Anthropic, Haiku peut lire un document de recherche publié sur arXiv en moins de trois secondes, accompagné de tableaux et de graphiques.

Claude 3 dispose également de compétences en vision avancées similaires à celles de GPT-4V et de Gemini 1.0 Ultra. Ces trois modèles sont capables de gérer divers formats visuels tels que des photos, des graphiques et des schémas techniques.

Claude Pro propose les trois modèles de langage (Opus, Heiku et Sonnet) pour un tarif de 18 euros par mois, soit à peu près le prix de ChatGPT (20 dollars par mois).

