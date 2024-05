GPT-4o : plus besoin de payer pour avoir le ChatGPT le plus performant

OpenAI a présenté GPT-4o : un modèle de langage dérivé de GPT-4. Plein de fonctionnalités arrivent avec : plus intelligent, plus rapide, meilleur en multimodal. De quoi anticiper les nouveautés que Google annoncera ce mardi 14 mai.

C’est la guerre de l’intelligence artificielle générative entre OpenAI et Google. Lors de sa conférence, OpenAI a annoncé une évolution gratuite de GPT-4 pour son ChatGPT : GPT-4o. Un « o », pour « omnimodel », afin de promouvoir un modèle multimodal. Faisons le point sur ce qu’il apporte au chatbot.

GPT-4o versus GPT-4 : qu’est-ce que ça change ?

L’entreprise a présenté GPT-4o dans son communiqué comme un autre LLM que GPT-4, ou du moins une évolution, se voulant plus complète. La responsable de la technologie d’OpenAI Mira Murati a donné quelques indications sur ce qu’est ce LLM : il est décrit comme plus rapide, plus performant et avec de meilleures capacités en interprétation de texte, d’image et d’audio. Par ailleurs, GPT-4o est meilleur en analyse de données, et ce, dans une cinquantaine de langues différentes.

Il y avait déjà une grande différence entre GPT-3.5, la version du LLM d’OpenAI utilisable par les utilisateurs « gratuits ». Si le changement entre GPT-4 et GPT-4o ne devrait pas être très grand, il devrait tout de même être significatif. Pour OpenAI, son chatbot est plutôt intelligent (même si Sam Altman le trouve encore « stupide »). La priorité est désormais d’en faire un outil multimodal (pouvant s’appuyer sur du texte, des images et des sons), afin d’en faire une solution réellement utile. C’est pourquoi la vitesse a été améliorée : GPT-4o peut répondre aux entrées audio en 232 millisecondes minimum, et en moyenne en 320 millisecondes.

Enfin, OpenAI en profite pour améliorer son API, qui permet de communiquer avec son chatbot depuis une autre application par exemple. L’API est dorénavant deux fois plus rapide et 50 % moins chère. Les limitations sont cinq fois plus élevées que celles imposées avec GPT-4 Turbo. Le déploiement de GPT-4o se fera dans les prochaines semaines a précisé Mira Murati. Les abonnés à ChatGPT Plus pourront en profiter dès aujourd’hui.

GPT-4o est gratuit pour tout le monde

Jusqu’à maintenant, GPT-4 était utilisable dans ChatGPT, mais uniquement pour les abonnés à ChatGPT Plus ou à l’abonnement à destination des entreprises. Désormais, GPT-4o est gratuit pour tous les utilisateurs, et a priori même ceux qui ne disposent pas d’un compte OpenAI.

OpenAI en profite pour faire la promotion de ChatGPT Voice, la fonction vocale du chatbot. Pour rappel, elle permet de l’utiliser simplement à la voix, en s’adressant à lui comme à n’importe quel autre assistant vocal. L’abonnement payant de ChatGPT devient moins intéressant, puisqu’OpenAI rend gratuit un certain nombre d’avantages que n’avaient que ceux qui payaient. Par exemple, on peut accéder au GPT Store, afin d’utiliser des GPT modifiés par des développeurs, pour des usages précis. Les « memories » deviennent également gratuites : elles permettent d’indiquer à ChatGPT ce dont on veut qu’il se souvienne et qu’il garde en contexte dans toutes les discussions. À ce propos, Google développerait la même chose pour Gemini. Enfin, et c’était attendu depuis très longtemps : la possibilité gratuite d’avoir des résultats actualisés, puisque ChatGPT en version gratuite est enfin « connecté » à Internet.