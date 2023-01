ChatGPT lance un abonnement payant très cher et qui ne vous servira pas

Après près de deux mois de mise à disposition gratuite, ChatGPT devient payant : il reste une option gratuite pour utiliser le chatbot d'OpenAI, mais il y a désormais un abonnement à 42 dollars par mois pour avoir quelques avantages. Il s'agit là d'une première méthode de monétisation de ChatGPT disponible pour certains utilisateurs.

Face au succès de ChatGPT à travers le monde, OpenAI perd beaucoup d’argent en le mettant à la disposition de tous, malgré des restrictions sur le nombre d’utilisateurs pouvant y avoir recours simultanément. Si l’on s’attend depuis sa sortie à ce que l’outil d’intelligence artificielle se monétise, OpenAI met en place une formule d’abonnement « Professionnel » à 42 dollars par mois, disponible pour certains utilisateurs pour le moment.

OpenAI réfléchissait à la monétisation de ChatGPT

Jusqu’à maintenant, la monétisation de ChatGPT était une sorte de secret de polichinelle : la question n’était pas de savoir si ChatGPT allait devenir payant, mais quand. Il y a quelques jours, OpenAI soumettait un sondage sur son serveur Discord à destination des utilisateurs de ChatGPT en indiquant : « Nous commençons à réfléchir à la manière de monétiser ChatGPT (réflexion préliminaire, rien d’officiel à partager pour le moment). Notre objectif est de continuer à améliorer et à maintenir le service, et la monétisation est l’un des moyens que nous envisageons pour assurer sa viabilité à long terme. »

Dans son message, OpenAI questionnait aussi sur le prix mensuel maximal que souhaitaient mettre les utilisateurs de ChatGPT ou pour quelles raisons ils l’utilisaient. Dans ledit questionnaire, on apprenait qu’OpenAI expérimentait une offre ChatGPT Professional incluant :

Une disponibilité continue ;

Des réponses sans limitation de vitesse ;

Des messages illimités (ou au moins deux fois plus que la version gratuite actuelle).

ChatGPT lance un abonnement à 42 dollars par mois

Comme l’a rapporté James Ivings sur Twitter, ChatGPT est devenu payant, avec un abonnement dit « professionnel » à 42 dollars par mois, incluant les avantages auxquels OpenAI réfléchissait. En plus de ça, l’abonnement offre un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités de l’outil. Pour autant, l’option gratuite utilisée par défaut reste disponible pour tous les utilisateurs et est soumise aux mêmes contraintes actuelles : limitation du nombre d’utilisateurs en simultané et de la vitesse des réponses.

ChatGPT goes paid today! 🔥 RIP all the free tools exploiting the closed API 🤪 pic.twitter.com/ARbDyqHIyl — James Ivings (@JamesIvings) January 21, 2023

Au-delà du débat du tarif de cet abonnement, nul doute qu’il sera utile à certaines personnes : effectivement, beaucoup d’internautes font remarquer que ChatGPT est souvent surchargé et qu’il faut parfois attendre longuement avant de pouvoir y accéder. L’accès aux futures fonctionnalités peut aussi représenter un avantage concurrentiel aux professionnels du numérique : on pense évidemment à la connexion de ChatGPT à Internet. L’outil pourrait ainsi profiter des dernières actualités au lieu d’être cantonné aux textes publiés avant 2022.

Here's how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI — Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023

Autre avantage : la vitesse d’exécution de ChatGPT. The Verge a relayé la vidéo du développeur spécialisé en IA Zahid Khawaja qui démontre la vitesse de réponse de l’outil et c’est significativement plus rapide que la version gratuite. Le média rappelle toutefois que nombre d’utilisateurs ont exprimé leur mécontentement sur le serveur Discord d’OpenAI quant au prix de ChatGPT Pro. On peut penser que l’entreprise spécule sur le tarif de ChatGPT pour tâter le terrain avant de lancer des offres plus variées aux tarifs régulés. C’est aussi l’occasion de voir quel est l’intérêt suscité par son outil d’IA, en ajoutant une barrière que représente son prix. De quoi informer les grandes entreprises de la tech du marché : on sait que Microsoft veut investir 10 milliards de dollars dans OpenAI et que Google accélère le rythme face à ChatGPT.

