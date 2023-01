Microsoft mettrait le paquet sur l’IA : 10 milliards de dollars pour intégrer GPT à ses services

Microsoft souhaiterait intégrer les prouesses de ChatGPT à Word, Outlook, Excel, PowerPoint en plus de Bing. La firme investirait gros dans OpenAI.

OpenAI semble avoir réussi son pari avec ChatGPT. L’outil a impressionné le monde entier et Microsoft l’a bien remarqué. On a rapidement appris que Microsoft travaillerait à intégrer ChatGPT avec Bing pour mettre à mal Google, mais la firme ne s’arrêterait pas là.

Le jeudi 5 janvier, le Wall Street Journal indiquait que OpenAI, la startup derrière ChatGPT, cherchait de nouveaux investisseurs pour 29 milliards de dollars. Le média Semafor révèle que ce tour de table aurait trouvé en partie preneur chez Microsoft. La firme de Redmond investirait pas moins de 10 milliards de dollars dans la startup.

Devenir un leader de l’IA et vite

Avec ces 10 milliards de dollars, Microsoft veut très vite investir dans l’un des champions de l’intelligence artificielle. Pour faire tourner ChatGPT et ses autres services, OpenAI fait appel au cloud de Microsoft. Plus la startup progresse, mieux ce sera pour le chiffre d’affaires immédiat du cloud chez Microsoft. Semafor révèle de plus que cet investissement permettrait à Microsoft de récupérer 75 % des profits d’OpenAI tant que la startup n’a pas remboursé le géant de la tech.

Au-delà de ce secteur d’activité, ce serait évidemment un investissement important pour prendre une place dans le domaine convoité de l’IA. Microsoft jouit d’ores et déjà d’une licence exclusive d’utilisation de GPT-3, le modèle de langage développé et utilisé par OpenAI.

Intégrer de l’IA dans tous les services Microsoft

Bing ne serait pas le seul service de Microsoft à bénéficier d’une intégration avec ChatGPT dans les mois à venir. D’après The Information, Microsoft réfléchirait à intégrer l’IA d’OpenAI dans Word, PowerPoint et Outlook.

Cela permettrait par exemple d’améliorer les résultats de recherche dans Outlook pour que les utilisateurs retrouvent leurs mails sans même utiliser de mots-clés. Comme Gmail, Outlook pourrait également aider l’utilisateur à composer un mail en suggérant certains termes. ChatGPT a déjà été utilisé par des internautes pour composer de longs textes, et l’on imagine facilement une intégration à Outlook permettant en quelques mots de créer un email complet.

En octobre 2022, Microsoft a déjà présenté un outil de génération d’images par IA utilisant DALL-E 2. La firme de Redmond n’est pas la seule dans cette course à l’intelligence. Si elle avancerait aussi vite sur ce front, c’est bien parce que la concurrence s’annonce féroce, notamment avec Google déjà avancé dans ses propres recherches dans le domaine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.