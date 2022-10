DALL-E 2 : comment Microsoft veut utiliser la star des IA pour aider les artistes

Microsoft présente une nouvelle application intégrant nativement la célèbre intelligence artificielle DALL-E 2 capable de générer des images à partir d'un texte.

Difficile — voire impossible — pour celles et ceux qui surfent régulièrement sur les internets mondiaux de passer à côté de l’engouement autour des intelligences artificielles capables de générer des images à partir d’une simple description textuelle. Parmi ces IA qui promettent une nouvelle ère dans les métiers créatifs, DALL-E 2 a particulièrement attiré les regards. Notamment celui de Microsoft qui, à l’occasion de son Surface Event 2022, a présenté une nouvelle application qui mise sur cette IA.

Voici donc le logiciel Microsoft Designer « une nouvelle application de conception graphique dans Microsoft 365 ». Celle-ci se dope aux « meilleures IA, dont DALL-E 2 ». La firme de Redmond promet que son outil est pensé pour « donner vie à vos visions créatives ».

Générer des images avec DALL-E 2 et Microsoft Designer

Panos Panay, le patron de la division Surface, affirme que cette application permet notamment de créer des contenus en tous genres, mais que l’intégration de DALL-E 2 va « changer la donne ».

Grâce à l’IA propulsée par OpenAI, les designers pourront en effet générer automatiquement plusieurs images qui promettent d’être uniques.

L’intégration de l’IA de Microsoft et de DALL-E 2 dans notre nouvelle application Microsoft Designer est un exemple étonnant de l’aide de l’IA qui estompe les frontières entre la plateforme, l’appareil et le cloud, tout cela pour que vous puissiez vous exprimer encore mieux. Un gain de temps et une amélioration des résultats créatifs, quel que soit votre niveau d’expertise.

Microsoft ne veut d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. « Nous allons bientôt apporter ces outils Microsoft Creator – y compris l’intégration de DALL∙E 2 – dans Bing et Edge avec Image Creator. »

L’IA et l’humain

À en croire les promesses de Microsoft, cette intégration de Dall-E 2 devrait représenter un réel coup de pouce aux professionnels. On a de bonnes raisons d’y croire, car plusieurs démonstrations de cette IA se sont montrées particulièrement bluffantes.

En revanche, comme on peut le voir sur l’image en une de cet article, la version de DALL-E accessible en ligne gratuitement est encore perfectible (et c’est bien normal). Rappelons à cet égard que le but de l’IA — notamment dans le cadre de Microsoft Designers — est d’aider les professionnels (à trouver une inspiration par exemple) et non de faire le travail à leur place. Du moins, pas pour le moment. Les choses vont d’ailleurs très vite puisqu’il existe même des IA capables de générer de courtes vidéos à partir d’un texte.

Précisons enfin que Microsoft a aussi présenté une tablette Surface Pro 9, un PC portable Surface Laptop 5, un tout-en-un Surface Studio 2+ ou encore une enceinte audio conçue pour mieux organiser les câbles sur votre bureau.

