Microsoft Audio Dock : une enceinte à tout faire pour un bureau mieux rangé

À l'occasion de son Surface Event, Microsoft a présenté son Audio Dock. Cette enceinte à tout faire veut à la fois désencombrer vos bureaux, vous offrir une connectique complète et améliorer drastiquement la qualité audio de vos meetings.

Entendre et être entendu clairement, c’est un peu la devise du Microsoft Audio Dock, annoncé ce mercredi par Microsoft. Cette enceinte de bureau dédiée au monde de l’entreprise s’appuie à la fois sur des haut-parleurs Omnisonic (un woofer de 15W pour les graves, et deux tweeters de 5 W pour les aigus), et sur deux micros orientés vers l’avant pour améliorer la qualité de vos meetings sur le plan audio, mais aussi la captation de votre voix.

Pour ce faire, l’enceinte mise sur une technologie de réduction de bruit active, qui atténue les bruits de fond. Elle intègre par ailleurs un bouton « Mute » permettant de désactiver très simplement les micros durant une réunion.

Une enceinte de réunion efficace, mais aussi un véritable Dock

Avec son Audio Dock, certifié Teams, Microsoft veut aussi désencombrer les bureaux en offrant une connectique complète et quelques bonnes idées. Il est par exemple possible d’y brancher son laptop pour le recharger (grâce à un chargeur USB-C traversant), et d’y raccorder jusqu’à deux moniteurs (en HDMI et USB-C) lorsqu’un PC est déjà branché.

Source : Microsoft

En tout, on y retrouve ainsi un port USB-C 3.1 Gen 2 (prenant en charge l’affichage en DisplayPort et l’alimentation jusqu’à 7,5 W), un port USB-C 3.1 Gen 2 (prenant en charge l’alimentation jusqu’à 7,5 W, mais pas l’affichage), un port USB-A 3.2, une sortie HDMI 2.0 (4K à 60 Hz) et un chargeur USB-C traversant (jusqu’à 60W).

Avec son format compact (167,6 x 80,2 x 81 mm pour 650 grammes), cette nouvelle enceinte vient compléter la gamme d’accessoires déjà lancée l’année dernière à destination des pros. Notons par contre que Microsoft France ne nous a pas encore communiqué le prix de ce nouvel accessoire de bureau ni son créneau de lancement. Selon toute logique, une sortie avant la fin de l’année reste néanmoins envisageable.

Sachez que ce produit a été annoncé en marge du Surface Laptop 5, de la Surface Pro 9 ou encore du Surface Studio 2+.

