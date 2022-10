Microsoft Surface Laptop 5 : plus de puissance mais le même ADN

Microsoft revient en ce mois d'octobre avec de nouveaux produits. Parmi eux, le Surface Laptop 5, évolution de la quatrième version. L'occasion d'y intégrer la douzième génération de processeurs Intel.

En début d’année, Intel levait le voile sur la douzième génération de ses processeurs Core. Parmi elles, la gamme U faisait son apparition, avec un changement d’architecture pour de meilleures performances, le tout pour des ordinateurs portables ultra fins. Les premiers modèles sortent et Microsoft n’est pas en reste avec son nouveau Surface Laptop 5. Il s’agit aussi du premier Surface Laptop livré avec Windows 11.

Dans le même temps, Microsoft a présenté son 2-en-1 Surface Pro 9, le Surface Studio 2+ ainsi qu’une enceinte faisant office de hub USB.

Un design toujours aussi fin… et toujours avec un port Surface Connect

Le Surface Laptop 5 se décline en plusieurs configurations dont les performances et la capacité de stockage varient, mais il surtout deux versions à retenir : un modèle à 13,5 pouces, l’autre à 15 pouces, comme l’année dernière. Le premier possède une dalle avec une définition de 2 256 par 1 504 pixels, tandis que l’autre profite d’un écran de 2 496 par 1664 pixels. On retrouve ainsi un format 3:2, utile pour des usages bureautiques. Un écran tactile (10 points au maximum) certifié Dolby Vision IQ ; à noter que les haut-parleurs sont compatibles Dolby Atmos.

Côté connectiques, on trouve un port USB-C (compatible USB 4.0 et Thunderbolt 4), un port USB-A 3.1, une prise audio 3,5 mm ainsi que le port Surface Connect. Ce dernier sert à recharger l’ordinateur et nous pointions déjà ça du doigt comme un défaut lors de notre test du Surface Laptop 4 quelques mois auparavant. Il aurait pu laisser place à un second port USB-C Thunderbolt 4, pour pouvoir le recharger avec n’importe quel câble et chargeur. Pour les appels vidéos, Microsoft a intégré une webcam HD en 720p ainsi que deux microphones.

Le Surface Laptop 5 a droit aux Intel Core de 12ème génération

Au niveau des performances, la version 13,5 pouces a droit au processeur Intel Core i5-1235U ou au i7-1255U. Quant à la seconde version, il n’y a que l’i7-1255U. Selon le fabricant, le Surface Laptop 5 serait 50 % plus puissant que son prédécesseur grâce à ces nouveaux processeurs. Des processeurs aidés par la puce graphique Iris Xe Graphics d’Intel également. Selon les versions, il y a 8, 16 ou 32 Go de RAM en LPDDR5x et 256, 512 ou 1 To de stockage en SSD. De quoi profiter à fond de la norme Wi-Fi 6 qu’adopte le Surface Laptop 5, accompagnée du Bluetooth 5.1.

Pour alimenter tout cela, il y a une batterie, qui peut être rechargée en 60 W avec le chargeur fourni. Il est aussi possible de charger simultanément un appareil en USB-A à une puissance de 5 W. Cette batterie promet jusqu’à 18 heures d’autonomie en usage « classique » sur le modèle 13,5 pouces et jusqu’à 17 heures pour le modèle 15 pouces.

Le Surface Laptop 5 pèse environ 1,3 kg pour le 13,5 pouces et 1,5 kg environ pour le 15 pouces. Le premier sera disponible en coloris platine, sauge, noir et beige, tandis que le second sera disponible en platine et en noir. Microsoft n’a pour le moment indiqué aucune date de sortie ni aucun prix pour son Surface Laptop 5.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.