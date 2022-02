PC et tablettes : Intel dévoile les processeurs Core 12e de 9W à 28W

Intel continue d'étendre rapidement sa nouvelle architecture Alder Lake. Voici les processeurs Intel 12 génération pour nos ultraportables.

La nouvelle génération Intel basée sur l’architecture Alder Lake est pour le moment un petit succès au niveau des performances. La firme a commencé dès la fin de l’année 2021 à lancer ses processeurs Intel Core de 12e génération avec une architecture hybride.

Contrairement aux générations précédentes, Intel a d’abord livré les processeurs destinés aux PC les plus performants, les PC de bureau destinés aux tâches lourdes (série K) et les PC portables très performants (série H à 45W). Place désormais à des processeurs plus économes.

Une nouvelle gamme : les Intel Core P

Intel en profite d’ailleurs pour créer une nouvelle famille de processeurs. Entre les puces à 45W de la série H, et les puces de la série U à 9 ou 15W, on retrouve désormais la série P à 28W.

Elle vise des ultraportables qui se veulent peu encombrants, mais tout de même costaud sans jouer sur la finesse.

Ces processeurs pourront avoir jusqu’à 14 cœurs : 6 cœurs performances (P-cores) et 8 cœurs économes (E-cores) dans le nouveau jargon Intel. La marque n’hésite pas à promettre que ses nouveaux poulains pourront surpasser la puce Apple M1 Pro, sans aller jusqu’à se comparer à la puce M1 Max.

Les processeurs Intel modernes sont de véritables SoC aujourd’hui, et la série P offrira notamment une puce graphique Intel Xe Graphics (jusqu’à 96 EU, support de l’encodage VP9/HEVC jusqu’en 8K à 30 images par seconde) et un contrôleur mémoire DDR5-4800, LPDDR5-5200, DDR4-3200 et LPDRR4X-4267.

La connectique gérée par la puce sera riche : Wi-Fi 6E, 4x Thunderbolt 4, 4x USB 3, 2×4 PCIe Gen 4 et 12x PCIe Gen 3.

Les références

Intel prévoit pour le moment 6 références de processeur Intel Core dans la série P, du Intel Core i3-1220P au Intel Core i7-1280P. Le Core i3 se limitera à 10 cœurs (2P et 8E), les Core i5 offriront 12 cœurs (4P et 8E) alors que les Core i7 oscilleront entre 12 et 14 cœurs.

La différence sera aussi sur la puce graphique intégrée qui va de 64 EU pour le Core i3 jusqu’à 96 EU pour les Core i7.

Les Intel Core U : toujours plus fin

Pour la famille de processeur U, le changement de génération est plus classique avec une augmentation promise des performances par le changement d’architecture. On peut diviser cette famille en deux catégories : les processeurs à 9W avec les i3-1210U, i5-1230U, i5-1240U, i7-1250U et i7-1260U, et les processeurs à 14W avec les i3-1215U, i5-1235U, i5-1245U, i7-1255U et i7 1265U.

Cette fois, ces familles de processeurs visent des machines ultrafines ou les nouveaux formats ultraportables comme le pliable Asus Zenbook 17 Fold. Côté performances, Intel promet de faire mieux que la puce Apple M1 ou une puce Ryzen R7 5800U de la génération précédente.

Intel Evo : le label premium continu d’évoluer

Intel n’abandonne pas non plus son label Evo qu’il va continuer de coller en partenariat avec des fabricants sur certains PC. Pour cela, les appareils doivent respecter un cahier des charges plutôt corsé : temps de réponse court sur 25 taches courantes, sortie de veille en moins d’une seconde, plus de 9 heures d’autonomie réelle, charge rapide ou encore intégration des technologies Intel pour la vidéoconférence.

Côté composants, la plateforme Intel Evo oblige à intégrer le Wi-Fi 6E (Gig+), une suppression du bruit de fond automatique au niveau des microphones et une caméra qui captera au moins du Full HD. Intel promet que plus de 150 partenaires ont déjà répondu présents pour annoncer une centaine de machines Intel Evo à l’avenir.

C’est aussi ce label qui va permettre à Intel de normaliser les PC portables pliables qu’il veut voir fleurir sur le marché. Ils devront nécessairement offrir un clavier Bluetooth comme accessoire et intégrer un écran pliable QHD avec une diagonale supérieur à 16 pouces.

