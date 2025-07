Une nouvelle étude révèle que les humains identifieraient difficilement des images générées par intelligence artificielle.

Le quiz « Réel ou Non ? » permet de tester ses capacités d’identification d’images IA. // Source : Microsoft

Entre l’absence de limites de certains générateurs d’images comme Grok et leur accessibilité directe depuis nos smartphones, identifier une image générée par une IA devient de plus en plus difficile. Une récente étude menée par des chercheurs du Microsoft AI for Good Lab, relayée par Microsoft Central, révèle que la capacité d’identification d’images IA par les humains est « à peine supérieure à celle d’un jeu de pile ou face ».

Une évolution rapide

Pour servir de base à cette étude, les chercheurs se sont servis du quiz « Réel ou Non ? » développé par Microsoft, accessible en ligne. Avec 287 000 évaluations d’images ont eu lieu et plus de 12 500 personnes, les conclusions des chercheurs sont sans appel. Les participants n’obtiendraient qu’un taux de réussite global de 62 %.

Les chercheurs pointent du doigt l’évolution rapide de l’IA générative « affichant des résultats encore plus réalistes », ajoutant que leurs résultats « surestiment probablement la capacité des gens d’aujourd’hui à distinguer les images générées par l’IA des images réelles ».

Une identification ciblée

Les participants de l’étude identifieraient à 65 % les visages humains. Ce résultat chute à 59 % pour les photos de nature. Notre cerveau serait programmé pour reconnaître facilement des visages humains, ce qui expliquerait ces résultats, indique Microsoft Central.

L’étude précise que les outils de détection de l’IA sont d’ores et déjà plus fiables que les humains pour identifier les images IA. À titre d’exemple, les chercheurs indiquent avoir mis au point leur propre détecteur d’IA, dont le taux de réussite dépasserait les 95 %.

Toujours accessible en ligne, le quiz « Réel ou Non ? » permet aux utilisateurs de tester leur capacité d’identification.