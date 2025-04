Pourquoi la V7 de Midjourney fait trembler la concurrence : ses images générées par IA sont hyper-réalistes

La V7 de Midjourney est là, et elle débarque avec des promesses alléchantes : des images plus nettes, une IA plus futée et même un mode ultra-rapide.

Image générée avec Midjourney V7

Midjourney, c’est le vétéran des générateurs d’images par IA. Depuis 2022, ils transforment nos idées en visuels, et là, ils viennent de sortir leur V7.

Annoncée le 3 avril 2025 par Kyle Wiggers et déployée en version alpha dès minuit le lendemain, ce nouveau modèle de langage dédié aux images débarque dans un timing parfait – ou presque. Une semaine plus tôt, OpenAI a mis tout le monde d’accord avec un nouveau moteur de rendu d’images intégré à ChatGPT. Ce LLM ? Une machine à buzz, capable de générer des photos qui pourraient sortir tout droit d’un film du studio Ghibli. Le web est devenu fou, et Midjourney devait réagir. La V7 n’est pas taillée pour imiter Ghibli (pas officiellement, du moins), mais elle a d’autres atouts dans sa manche.

We're now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It's our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7 — Midjourney (@midjourney) April 4, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

David Holz, le CEO de Midjourney, parle d’une « architecture totalement différente ». En langage simple, ils ont tout repris de zéro pour rendre l’IA plus futée et les images plus réussies. On parle de textures plus fines, d’une cohérence revue (fini les personnages avec six doigts ou des objets qui défient la logique), et d’une meilleure écoute de vos instructions. Face au raz-de-marée Ghibli d’OpenAI, Midjourney mise sur la qualité et la personnalisation pour se démarquer.

Personnalisation et mode turbo : la V7 se plie en quatre

Pour tester la V7, il faut d’abord passer par une petite étape : évaluer 200 images sur le site de Midjourney. Ça sert à quoi ? À créer un profil de personnalisation, une sorte de carte d’identité de vos goûts visuels. L’IA s’adapte à vous, et c’est une première pour Midjourney – la V7 active cette option par défaut. Une fois votre profil prêt, vous pouvez switcher sur la V7 via le site ou le chatbot Discord, si vous allez sur leur serveur. Un clic dans le menu déroulant près de l’onglet « version », et c’est parti.

One of the most exciting new features for our new V7 model is something we call "Draft Mode". Draft mode is half the cost and 10 times the speed and it might be the best way to iterate on ideas ever. Try it with voice, think out loud and let our ideas flow like liquid dreams. pic.twitter.com/ANfTMC6Ej1 — Midjourney (@midjourney) April 4, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Côté pratique, la V7 propose deux modes : Turbo, plus rapide mais un peu plus cher, et Relax, plus simple et économique. Et il y a un bonus : le Mode Brouillon (Draft). Ce mode génère des images dix fois plus vite et deux fois moins cher que le mode standard. Les résultats sont un peu bruts au départ, mais un clic suffit pour les peaufiner. Idéal pour brainstormer sans casser la tirelire. OpenAI a peut-être marqué des points avec son rendu ultra-détaillé, mais Midjourney répond avec une flexibilité qui pourrait séduire les créatifs pressés. C’est plutôt une bonne idée, cela prend 1 minute pour générer une image avec ChatGPT aujourd’hui.

Image générée avec Midjourney V7

Midjourney V7 est encore en alpha, donc pas parfaite. Des options classiques comme la mise à l’échelle (pour zoomer sans pixeliser) ou la retexturation (pour changer les textures) manquent à l’appel pour l’instant. David Holz promet qu’elles arriveront d’ici un ou deux mois. En attendant, il encourage les utilisateurs à tester et à donner leur avis : « C’est un modèle neuf, avec ses forces et ses failles. Jouez avec ! ». Face à OpenAI, qui a déjà conquis les réseaux avec ses images Ghibli ultra-partageables, Midjourney doit prouver que sa V7 peut tenir la distance.

Les premiers résultats de la V7 sont carrément impressionnants : on obtient des images ultra-détaillées, avec des textures et des finitions qui sautent aux yeux. C’est du lourd, et ça se voit dès le premier coup d’œil.

Image générée avec Midjourney V7

Midjourney a été fondé par David Holz (un ancien de Leap Motion, on en parlait en 2013), la startup fonctione sans investisseurs extérieurs depuis 2022. Fin 2023, elle tablait sur 200 millions de dollars de chiffre d’affaires, et aujourd’hui, elle travaille sur du hardware (mystère total) tout en peaufinant des modèles pour la vidéo et la 3D. Mais il y a un hic : des poursuites judiciaires planent. On leur reproche d’avoir entraîné leurs IA sur des images du web sans l’accord des artistes. Un débat éthique qui touche aussi OpenAI et qui pourrait compliquer la bataille entre ces géants de l’IA créative.

Pour aller plus loin

ChatGPT transforme vos photos en chef-d’œuvre Ghibli, mais est-ce vraiment légal ?