Le générateur d’images d’OpenAI sur ChatGPT est enfin gratuit pour tous, vous allez pouvoir tous créer des images Ghibli

Créez des images en un clic : OpenAI rend son outil accessible à tous via ChatGPT, et cela gratuitement.

Image créée via ChatGPT à partir d’une image du journal de 20h de TF1

OpenAI, l’éditeur derrière ChatGPT, a décidé de rendre son tout nouveau générateur d’images accessible à tout le monde, et pas seulement aux abonnés payants.

Le CEO, Sam Altman, l’a annoncé sur X. Jusqu’ici, cette fonctionnalité était réservée à ceux qui mettaient la main au portefeuille, mais maintenant, même les curieux peuvent s’amuser avec.

Alors, qu’est-ce que ça change ? Tout le monde peut désormais créer des images à partir de simples descriptions textuelles, grâce à la puissance du modèle GPT-4o, une version améliorée de l’IA qu’on connaît déjà.

Mais attention, il y a une petite limite pour les utilisateurs gratuits : on parle de trois images par jour maximum, d’après ce que Sam Altman avait laissé entendre la semaine dernière.

Pas de quoi faire une galerie d’art complète, mais assez pour tester et s’amuser un peu.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, il faudra sans doute passer par un abonnement (par exemple ChatGPT Plus, à 20 dollars par mois). Cela dit, cette ouverture au grand public marque un gros changement.

Ghibli et gros carton

Pour rappel, le lancement de cet outil a été un carton immédiat. À peine sorti, il a mis les serveurs d’OpenAI à rude épreuve.

Sam Altman a même plaisanté en disant que leurs GPU étaient en train de « fondre » sous la demande. Et on comprend pourquoi : les utilisateurs se sont rués dessus pour générer des images dans tous les styles possibles. Un des usages qui a buzzé ? Transformer des photos ou des idées en dessins façon Studio Ghibli, le célèbre studio d’animation japonais derrière des chefs-d’œuvre comme Le Voyage de Chihiro.

Le résultat est bluffant, mais ça a aussi soulevé des questions : d’où viennent les données qui permettent à l’IA de copier ce style si fidèlement ? Pour l’instant, OpenAI reste flou sur le sujet, et ça inquiète un peu côté droits d’auteur. D’autant plus que l’on peut travailler avec des photos de personnalités, ce qui est aussi un sujet délicat.

Mais ce n’est pas tout. Certains petits malins ont trouvé une autre utilité à cet outil : fabriquer de faux documents, comme des reçus de restaurant. Bref, faites attention en utilisant cet outil, d’autant que chaque image générée

