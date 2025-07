Ce nouveau zoom grand-angle lumineux propose une large plage focale pour un prix accessible

Tamron vient d’annoncer un successeur à son 17-28 mm f/2.8. Ce nouvel objectif conserve la même ouverture, mais dispose d’une plus plage focale désormais élargie et d’un autofocus plus musclé.

Le Tamron 16-30mm F2.8 Di III VXD G2 // Source : Tamron

Tamron vient de dévoiler un nouveau zoom grand-angle lumineux : le 16-30mm F2.8 Di III VXD G2. Ce dernier prendra bientôt la place du 17-28mm F2.8 Di III RXD dans l’offre du constructeur japonais. Il arrivera en effet chez les revendeurs à compter du 31 juillet sur monture Sony E, puis le 22 août prochain sur monture Nikon Z — dans les deux cas à un prix de 979 euros en France.

À titre de comparaison, Sony propose son 16-25 mm f/2,8 à 1400 euros et Nikon un 17-28 mm f/2,8 (très proche du zoom Tamron précédent) à 1099 euros.

Comme le précise Tamron sur son site officiel, ce nouveau modèle complète la trinité G2, en s’installant aux côtés du Tamron 28-75 mm f/2,8 Di III VXD G2 ; et du Tamron 70-180 mm f/2,8 Di III VC VXD G2.

Un zoom grand-angle polyvalent, et amélioré

Outre sa plage focale un peu plus large, aussi bien en grand-angle qu’on fond de zoom, ce nouvel objectif 16-30mm f/2.8 mise sur un autofocus amélioré. En l’occurrence, Tamron change complètement de moteur d’AF : l’ancien modèle 17-28mm f/2.8 utilisait en effet un moteur pas à pas, tandis que le nouveau modèle utilise les moteurs linéaires « VXD » du groupe nippon pour gagner en performances et en réactivité sur la mise au point.

Sur le plan optique le Tamron 16-30 mm F2.8 Di III VXD G2 dispose quoi qu’il en soit de 16 éléments organisés en 12 groupes, et d’un diaphragme à 9 lamelles. À 16 mm, la distance de mise au point est annoncée à 19 cm, contre 30 cm lorsqu’on passe à 30 mm.

Côté construction, enfin, cet objectif s’avère plutôt classique, avec un port USB-C (voué au suivi logiciel), un porte filtre de 67 mm et un bouton personnalisable. On retrouve enfin une bague de mise au point et une bague de zoom.