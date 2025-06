Sigma lance un zoom polyvalent et très lumineux qui a tout pour plaire aux vidéastes

Sigma vient d’annoncer le 17-40mm f/1.8 DC Art. Ce nouveau zoom transstandard prend officiellement la relève d’un certain 18-35mm f/1.8 DC HSM Art. Lancé en 2013, ce dernier avait conquis les coeurs et les esprits de bon nombre de vidéastes… il a donc désormais un successeur attitré.

Voici le nouveau Sigma 17-40mm f/1.8 DC Art // Source : Naoki Miyashita – Sigma

Quatre mois après nous avoir impressionnés avec son BF, un boîtier plein format minimaliste qui plairait sans aucun doute à Jony Ive (l’ex designer en chef d’Apple), le japonais Sigma dévoile un objectif photo très attendu : le 17-40mm f/1.8 DC Art. Ce zoom transstandard pour appareils à capteur APS-C prend officiellement la relève d’un 18-35mm f/1.8 DC HSM Art qui avait su s’imposer auprès de nombreux vidéastes.

Avec ce nouveau 17-40mm — équivalent 25,5-60 mm en plein format — , Sigma reprend les mêmes fondamentaux, mais va plus loin sans trop monter en prix : tablez sur 999 euros en Europe, quand même. Il arrivera le 10 juillet sur les montures Fujifilm X, Sony E et Leica L, mais se matérialisera un peu plus tard (en août) sur la monture Canon RF.

La luminosité d’une « prime lens »… sur un zoom transstandard

Pour séduire une nouvelle fois les vidéastes, Sigma mise donc sur la même ouverture f/1,8 que l’ancien modèle (que l’on est plus habitués à trouver sur des objectifs à focale fixe d’ailleurs), et sur une plage focale un tout petit plus ample.

La marque promet un autofocus rapide et des moteurs linéaires HLA (High-response Linear Actuator) permettant de réduire au maximum le phénomène de « focus breathing », tout en assurant un silence optimal lors de la mise au point. La distance de mise au point, quant à elle, est annoncée à 28 cm.

Ce nouveau 17-40mm dispose par ailleurs d’une résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Source : Naoki Miyashita – Sigma Source : Naoki Miyashita – Sigma

Là où Sigma revoit surtout sa copie, c’est notamment sur le poids de cette nouvelle optique, nettement allégée pour ne plus peser que 525 grammes. Elle mesure en outre 115,9 mm pour 72,9 mm de diamètre et peut accueillir des filtres de 67 mm.

On y retrouve enfin 17 éléments optiques agencés en 11 groupes (dont quatre lentilles SLD, quatre lentilles asphériques), un diaphragme à 11 lamelles, et une nouvelle bague vouée au réglage manuel de l’ouverture. Cette dernière s’ajoute à la bague de mise au point, à un sélecteur AF/MF, mais aussi à une touche personnalisable, et un commutateur permettant de cranter (ou non) le rendu de la bague d’ouverture.