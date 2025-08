En allant sur YouTube depuis la France, il est possible de tomber sur la nouvelle interface en cours de déploiement sur la version desktop.

Un aperçu du nouveau lecteur vidéo de YouTube // Source : Frandroid

En accédant à YouTube depuis le navigateur de votre ordinateur, vous verrez peut-être un changement sur le lecteur vidéo du populaire site détenu par Google.

Le nouveau design du lecteur YouTube se montrait déjà aux États-Unis en juillet. Il se déploie désormais timidement en France. Nous l’avons observé dans trois conditions chez Frandroid depuis nos locaux à Paris :

sur un PC Windows via Chrome en navigation privée ;

sur Mac via Chrome en étant connecté sur un compte ;

sur Mac via Safari en navigation privée.

Le nouveau lecteur YouTube. // Source : Capture d’écran Frandroid

Trois cas qui tendent à confirmer un début de déploiement progressif en France, mais comme vous pouvez le voir, la nouvelle interface se manifeste selon des critères qu’on ne maîtrise pas forcément.

Un design en rondeur et en transparence

Que dire sur la nouvelle interface ? Tout d’abord, les boutons d’interaction sont nettement plus gros et sont mis en valeur par un fond semi-transparent très arrondi.

On notera la disparition du bouton permettant d’accéder directement à la vidéo suivante et l’apparition d’un nouvel élément cliquable pour les vidéos avec chapitres. En cliquant dessus, on peut afficher la liste des chapitres à droite de la vidéo.

Le nouveau lecteur YouTube. // Source : Capture d’écran Frandroid

Tout à droite, les icônes de lecture automatique, des sous-titres, des paramètres, du lecteur réduit, du mode cinéma et du plein écran sont toujours là et sont regroupés visuellement dans le même fond oblong.

Les effets de transparence ne sont pas sans rappeler le design Liquid Glass d’iOS 26 chez Apple.

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.