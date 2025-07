YouTube dévoile un nouveau design fortement inspiré par le Liquid Glass d’Apple

De nombreux utilisateurs outre-Atlantique ont eu la surprise de voir un tout nouveau design pour le lecteur web de YouTube. Son design, plus minimaliste, semble s’inspirer de celui d’Apple pour ses derniers OS.

Après avoir amélioré son mini-lecteur sur smartphone, YouTube est visiblement en train de tester un tout nouveau lecteur pour la version web du site.

Il faut dire que cela fait plusieurs années que le lecteur web n’a pas changé de design alors que les expériences web et même TV ont davantage changé ces derniers temps.

Un nouveau lecteur YouTube inspiré par Apple ?

Google n’a rien annoncé officiellement pour l’arrivée de ce nouveau design, mais il semble être massivement testé auprès des utilisateurs outre-Atlantique.

Plus minimaliste, ce lecteur laisse place à la transparence et aux icônes flottantes. Ces icônes sont désormais intégrées dans des bulles de part et autre du lecteur.

Source : u/BlokZNCR sur reddit

On ne peut s’empêcher de voir ici l’inspiration du design Liquid Glass dans cette mise à jour, qui change aussi la disposition des différentes fonctions du lecteur. Pour certains utilisateurs, un nouveau champ a été ajouté pour poster un commentaire ou une réaction en emoji.

Source : u/Appropriate_Ask_7680 sur reddit

Nous ne savons pas encore s’il s’agit d’un déploiement global ou d’un test grandeur nature. Les réactions sont déjà mitigées avec certains utilisateurs reddit jugeant le design « horrible » ou « dégoûtant », alors que certains avouent l’aimer pour sa simplicité.