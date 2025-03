YouTube a (encore) trouvé un nouveau moyen de vous pousser vers son abonnement Premium

YouTube fait vraiment de son mieux pour vous pousser toujours un peu plus dans les bras de sa formule d’abonnement Premium. Dernière innovation en date : vous faire essayer les vidéos sans pub via des liens partagés par vos contacts.

YouTube Premium // Source : Frandroid

Faire goûter au produit, pour mieux rendre accro. La technique est vielle comme le monde, mais jamais elle n’avait été mise en pratique de manière aussi subtile que ne le fait désormais YouTube.

Pour faire la promotion de son abonnement YouTube Premium auprès des utilisateurs qui n’ont toujours pas sauté le pas, la firme mise désormais sur une nouvelle méthode : permettre à ses abonnés de partager à leur proches un lien vers une vidéo pour qu’ils puissent la regarder à leur tour sans publicité — dans l’espoir qu’ils prendront goût à la principale fonction de YouTube Premium, à savoir l’absence de publicité.

YouTube veut vous vendre son offre Premium par tous les moyens…

Dans le détail, les détenteurs d’un abonnement YouTube Premium peuvent ainsi partager un maximum de 10 liens « sans pub » par mois à leurs proches.

Cette nouveauté n’est toutefois pas encore disponible en France. Elle n’en est d’ailleurs qu’au stade d’expérimentation dans un nombre limité de régions.

Sont pour l’instant concernés uniquement l’Argentine, le Brésil, le Mexique, le Canada, la Turquie et le Royaume-Uni… mais compte tenu de la stratégie toujours plus insistante de YouTube vis-à-vis de son offre Premium, nous ne serions pas surpris que cette fonctionnalité soit adoptée, et déployée, à plus grande échelle par la suite.

Logo YouTube // Source : Alexander Shatov

Quoi qu’il en soit, YouTube a quand même mis en place quelques restrictions à ce partage de liens « sans pub », preuve que la plateforme aime décidément infliger autant d’annonces que possible aux badauds.

On apprend par exemple que :

Les vidéos musicales, les contenus YouTube Originals, les Shorts, et livestreams et les films / émissions sont exclus de ce programme

Les liens partagés désactivent la publicité sur la vidéo correspondante pendant seulement 30 jours (et pas indéfiniment)

Les vidéos partagées en mode « sans pub » ne peuvent pas être visionnées plus de 10 fois

L’utilisateur cible doit être connecté à YouTube et utiliser l’application officielle iOS ou Android pour profiter de ces partages

Pour l’utilisateur qui partage, il faut par contre noter que son quota est comptabilisé par vidéo « sans pub », et non en fonction du nombre de personnes avec lesquelles il les partage. En outre, si une vidéo « sans pub » est envoyée à un utilisateur déjà abonné à YouTube Premium, cette dernière ne sera alors pas décomptée.