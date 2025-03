Intéressant : YouTube étend à un (gros) pays son abonnement ‘Premium Lite’ plus abordable

YouTube lance désormais aussi aux États-Unis sa nouvelle formule d’abonnement « Premium Lite ». Plus basique, mais aussi nettement plus accessible que la formule Premium « classique », cette dernière permet principalement de réduire la quantité de publicités diffusées sur la plateforme.

YouTube Premium // Source : Frandroid

Ce n’est plus un secret pour personne, la version gratuite YouTube grouille littéralement d’annonces et de publicités en tous genres. Jusqu’à présent, la plateforme proposait un abonnement unique YouTube Premium permettant à la fois de retirer la publicité, mais aussi de débloquer l’accès aux téléchargements locaux de vidéos, à la lecture en arrière plan, et même à YouTube Music. Cela est en train de changer.

Il y a quelques mois, on apprenait que YouTube travaillait à faire évoluer son offre en la matière, en commençant à tester une nouvelle formule « Premium Lite » : un abonnement Premium castré et avec publicités… mais beaucoup moins de publicités quand même que la version freemium. YouTube parle d’ailleurs d’une majorité de vidéos et contenus accessibles « sans pub ».

YouTube Premium Lite déployé aux États-Unis

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle étape est franchie par YouTube cette semaine, avec le déploiement de cette nouvelle formule d’abonnement aux États-Unis, à un prix de 7,99 dollars, contre 13,99 dollars pour l’abonnement Premium traditionnel.

Source : Google via The Verge

Cette nouvelle étape est importante pour Google, qui lance ainsi sa nouvelle proposition « Premium Lite » sur son plus gros marché.

La firme explique en l’occurrence que cette nouvelle offre d’abonnement permet à « la plupart » des vidéos d’être lancées sans publicité, précisant que cela concerne les vidéos « de jeux, de mode, de beauté, d’actualités et plus encore »

Pour l’instant, cette formule n’est pas encore disponible en France. On sait néanmoins que YouTube a l’intention de l’étendre « à un plus grand nombre d’utilisateurs à l’avenir ». Il est donc possible que nous puissions en profiter par la suite.

« Dans les semaines à venir, nous mettrons également Premium Lite à la disposition de tous les utilisateurs dans nos pays pilotes actuels : la Thaïlande, l’Allemagne et l’Australie », explique par contre YouTube, qui avait effectivement prévu de déployer sa formule « Premium Lite » dans ces trois pays.

L’arrivée programmée de cette option en Allemagne nous avait d’ailleurs renseigné sur ses tarifs européens, fixés outre-Rhin à 5,99 euros.