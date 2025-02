YouTube va tenter de deviner votre âge grâce à l’IA

Afin de « protéger les plus jeunes », YouTube va bientôt estimer votre âge à grand coup d’intelligence artificielle. Une manière d’éviter les mauvaises surprises.

Le mois de janvier est passé, mais YouTube a un peu de retard sur ses bonnes résolutions. Dans un long billet de blog publié le 11 février 2025, la plateforme de streaming détaille ses ambitions pour l’année à venir.

L’époque étant ce qu’elle est, évidemment, que l’intelligence artificielle prend une grande place dans cette feuille de route. Notamment du côté de la sûreté des utilisateurs et utilisatrices les plus jeunes, remarque Android Authority.

Un dressage d’algorithme

Déjà bien lancé sur le sujet, à travers notamment une révision récente des paramètres de contrôle parental, YouTube va passer la seconde en utilisant « l’apprentissage machine […] pour estimer l’âge des spectateurs et spectatrices ». L’idée est d’éviter de proposer des contenus trop dérangeants à celles et ceux qui sont surtout sur YouTube pour regarder des best of de l’âne Trotro (par exemple).

Source : Kelly Sikkema // Unsplash

Sans doute que YouTube cherche aussi à dénicher celles et ceux qui essaient de contourner les limitations d’âges en se créant des comptes avec une fausse identité. Sans beaucoup plus de détails sur le sujet, Google affirme juste vouloir « fournir des expériences et des garde-fous adaptés à l’âge des enfants ».

Un historique douloureux pour YouTube

Bien évidemment, le système ne sera sans doute pas irréprochable, puisque des comptes d’adultes légitimes pourront être utilisés par des enfants. Les tentatives précédentes de Google dans ce domaine n’ont pas non plus été couronnées de succès, puisque des vidéos contenant des incitations au suicide ou des contenus liés aux armes à feu avaient déjà réussi à tromper l’algorithme YouTube Kids ces dernières années.

Néanmoins, on peut espérer qu’en serrant la vis encore un peu plus YouTube réussisse à limiter la casse. C’est en tout cas ce qu’espère la plateforme qui indique vouloir « exploiter les capacités de l’IA de manière responsable pour améliorer l’expérience de tous et toutes sur YouTube. »

L’intelligence artificielle n’étant pas exactement reconnue pour la justesse de ses conclusions et de ses hypothèses, il faudra tout de même rester attentif à la manière dont Google décide d’implémenter cette mesure.

