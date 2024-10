YouTube : des nouveautés bien pratiques pour améliorer votre expérience de lecture

YouTube continue d’améliorer sa plateforme et dévoile un ensemble de mises à jour de son lecteur vidéo. Les utilisateurs vont entre autre pouvoir affiner leur vitesse de lecture.

Les utilisateurs de YouTube vont pouvoir bénéficier dès aujourd’hui de mises à jour de la plateforme qui rendre leur visionnage plus pratique. Google en profite également pour mettre en place certains outils communautaires et renforcer l’aspect social de la plateforme.

Plus de contrôle sur votre lecture

Qui ne s’est jamais perdu sur un tuto de 3h dans une langue étrangère qui vous apprend à monter votre étagère pourtant simple en apparence ? S’il est possible de traduire ces vidéos, elles peuvent encore aller trop vite. On apprend qu’avec la mise à jour de YouTube, il sera possible de sélectionner des vitesses de lecture en augmentant de 0.05 au lieu de 0.25 actuellement. Une aubaine pour ne pas manquer l’emplacement de cette vis. Toutefois, si vous souhaitez aller plus vite, vous serez toujours limité à une vitesse de 2x.

S’il vous venait à l’idée de regarder des vidéos YouTube tard le soir, la plateforme a aussi pensé à vous. Elle introduit dorénavant une minuterie nommée « Sleep Timer » qui vous permettra de choisir une durée à partir de laquelle la vidéo doit s’éteindre. Il vous est également possible d’arrêter la lecture à la fin de la vidéo.

Pour aller plus loin

Promis juré, YouTube ne joue pas à cache-cache avec le bouton pour passer les pubs

Un aspect plus collaboratif

YouTube en profite aussi pour changer son outil de playlist. Il sera maintenant possible de créer des playlists collaboratives en partageant un lien ou bien en scannant un QR code.

Ces playlists pourront s’affiner avec les votes des personnes qui y ont contribué. Toujours dans cet aspect de gamification, YouTube annonce l’arrivée de badges pour son application Mobile avec des intitulés pouvant aller du « meilleur commentaire » au « meilleur auditeur ».

Vous pouvez retrouver l’ensemble des mises à jour sur leur blog.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.