Promis juré, YouTube ne joue pas à cache-cache avec le bouton pour passer les pubs

YouTube assure ne pas dissimuler le bouton permettant de passer les publicités diffusées avant ses vidéos. Pourtant, certains utilisateurs mettent en évidence une difficulté accrue pour parvenir à utiliser cette simple commande.

YouTube Premium, ce service que la plateforme veut à tout prix nous vendre // Source : Frandroid

Avez-vous remarqué du changement, sur YouTube, pour le bouton « Ignorer » permettant de passer les publicités diffusées avant les vidéos ? Si oui, vous n’êtes a priori pas seul, mais YouTube confirme cette semaine que vous vous faites des idées… du moins en partie.

Certains utilisateurs ont en effet remarqué ces derniers jours l’apparition d’un rectangle occultant le bouton « Ignorer » (« Skip » en anglais) sur la version Web de la plateforme.

Quant au média spécialisé Android Police, il rapportait récemment un changement sur la version mobile du service, ayant pour conséquence de supprimer l’ancien compte à rebours. Le bouton « Ignorer », comme vous pouvez le voir à cette adresse, apparaît alors après qu’une fine barre de chargement soit arrivée à son terme, et seulement au tout dernier moment.

YouTube répond : il y a bien du neuf, mais sur le compte à rebours

Dans un communiqué adressé à The Verge, YouTube répond et assure ne pas avoir pour intention de masquer le bouton « Ignorer ». En revanche, la firme explique avoir commencé à tester une nouvelle forme de compte à rebours sur les versions Web et Mobile de sa plateforme. Des changements dans le diffuseur de publicité sont aussi à l’essai. De quoi expliquer les observations d’Android Police et de certains utilisateurs.

« YouTube ne cache pas le bouton “Ignorer”. Sur les publicités pouvant être sautées, ce bouton apparaît après 5 secondes de lecture, comme d’habitude », a assuré YouTube, indiquant ensuite avoir « réduit des éléments sur le lecteur d’annonces ».

Logo YouTube // Source : Alexander Shatov

« Les utilisateurs de téléphones portables et d’ordinateurs de bureau peuvent par contre voir le compte à rebours apparaître sous la forme d’une barre de progression au bas de l’écran », ajoute également la filiale de Google.

L’objectif affiché est de permettre plus d’engagement des utilisateurs avec les publicités diffusées avant les vidéos. Des nouveautés qui s’inscrivent dans la stratégie publicitaire de YouTube. Une stratégie de plus en plus forcenée, diront certains, qui a pour objectif de renforcer la profitabilité du groupe, mais aussi de pousser plus d’utilisateurs vers l’offre payante YouTube Premium… très lucrative pour Google.