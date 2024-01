Voici pourquoi Google vous pousse perpétuellement vers YouTube Premium

Alphabet, maison mère de Google, a dévoilé ses derniers résultats financiers. On y découvre que le groupe a généré 15 milliards de dollars au travers des différents abonnements proposés par Google... de quoi expliquer pourquoi la firme nous encourage avec tant d'ardeur à passer à YouTube Premium et consorts.

On s’en doutait, on en a désormais la confirmation, les services par abonnement de Google rapportent énormément d’argent à Alphabet. La maison-mère de Google a partagé ses résultats pour le quatrième trimestre de son année fiscale 2023, dévoilant au passage les revenus générés par sa gamme de services numériques par abonnement. Et ils sont copieux : 15 milliards de dollars au total pour l’ensemble de l’exercice 2023, selon les données présentées par Sundar Pichai aux analystes.

Ces chiffres sont en l’occurrence cinq fois supérieurs à ceux dévoilés en la matière par Alphabet en 2019. Cela dit, le groupe n’a pas donné le détail des revenus générés service par service. On ne sait donc précisément pas lequel de YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV ou Google One rapporte le plus. Alphabet n’a pas n’ont plus mis à jour le nombre des abonnés que ses différents services dénombrent en ce début d’année 2024.

Google va continuer de jouer les forceurs avec YouTube Premium…

Cela étant dit, Sundar Pichai explique tout de même sans détours que YouTube représente une part plus que substantielle de ces revenus. « YouTube est le principal moteur de nos revenus d’abonnement », a déclaré le CEO de Google, ajoutant que « YouTube Music et Premium ont le vent en poupe. Ils attirent des utilisateurs passionnés et génèrent d’importants bénéfices pour l’industrie musicale et les créateurs ». D’après l’intéressé YouTube TV « se porte bien également », notamment grâce à la diffusion aux États-Unis de certaines rencontres de la NFL (ligue de football américain).

En France, il est évident que la stratégie de Google consistera à accentuer la pression sur les utilisateurs pour qu’ils adoptent YouTube Premium, notamment. Pour ce faire, deux principaux leviers : diffuser toujours plus de publicités sur la plateforme pour mieux vanter le modèle « sans pub » de l’abonnement ; mais aussi offrir une expérience étoffée avec toujours plus de fonctionnalités exclusives à YouTube Premium.

Pour contexte, YouTube Premium et YouTube Music regroupaient à eux deux près de 80 millions d’abonnés en novembre 2022. YouTube TV en comportait pour sa part un peu plus de 5 millions en juin 2022. Quant aux revenus publicitaires de YouTube sur le quatrième trimestre 2023, ils étaient de 9,20 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,5 % en un an. Signe que si la marge de revenus offerte à Google par les services d’abonnement progresse… son nerf de la guerre reste encore et toujours le placement publicitaire.

