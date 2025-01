Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Amazon Music… Quelle plateforme de streaming musical rémunère le mieux les artistes ?

On choisit une plateforme de streaming musical selon des critères comme la taille du catalogue, la qualité sonore ou le prix de l’abonnement. On peut aussi inclure un critère éthique, à savoir la rémunération des artistes. Voici quelle plateforme est la plus recommandable en la matière.

Les meilleures applications de streaming musical // Source : Frandroid

La rémunération des artistes est un sujet souvent pointé du doigt lorsqu’il est question de Deezer, Spotify et autres. Et pour cause, ces plateformes adoptent des modèles économiques différents, faisant que la rémunération des créateurs est plus injuste chez certaines. Le sujet a même fait réagir le Président de la République dans une interview pour Variety en octobre dernier. Emmanuel Macron pointait alors du doigt un modèle « déséquilibré » qui avantage les hits internationaux et ne laisse que peu ou pas de place pour les artistes moyennement connus.

Dans un récent rapport, la plateforme Duetti révèle quelles plateformes de streaming musical ont le mieux rémunéré les créateurs en 2024. Elle nous livre également les tendances globales.

À lire aussi :

Spotify vs Deezer vs Apple Music… : quel service de streaming de musique choisir en 2025 ?

Amazon Music et Tidal en tête

En 2024, c’est la plateforme Amazon Music qui s’est montrée la plus généreuse avec les créateurs, avec en moyenne un versement de 8,8 dollars tous les 1 000 streams. Elle est suivie par Tidal (6,8 dollars/1 000 streams) puis Apple Music (6,2 dollars/1 000 streams). Quant à Spotify, pourtant considérée comme leader du marché du streaming musical, il s’agit d’une des plateformes qui rémunèrent le moins bien les créateurs avec en moyenne un versement de 3 dollars tous les 1 000 streams, soit presque trois fois moins qu’Amazon Music.

© Duetti

Pour Duetti, Amazon Music et Apple Music peuvent se permettre une plus forte rémunération car il n’y a aucune formule gratuite dans leur catalogue. Il faut obligatoirement payer pour accéder à leurs services. D’un côté, Amazon Music est fourni dans le package de services de l’abonnement Prime (Prime Video, Prime Gaming, Prime Reading et Prime Music), de l’autre, Apple Music est un leader dans le segment premium qui bénéficie aussi de la force de son écosystème.

En bas du classement, Spotify pour qui la rentabilité est un défi permanent, et qui est en conséquence plus proche de ses sous. La plateforme est, certes, celle qui attire le plus d’utilisateurs, mais ces derniers sont en majorité attirés par la formule freemium. Il y a aussi le Discovery Mode qui permet à un artiste de gagner en visibilité grâce à l’algorithme, en échange d’une baisse de 30 % de sa rémunération.

Des plateformes de moins en moins généreuses

Le rapport de Duetti dégage une autre tendance, celle d’une baisse globale de la rémunération des artistes. En 2021, 1 000 streams généraient en moyenne 4,04 dollars, on en arrive aujourd’hui à 3,41 dollars mais ce chiffre a tendance à se stabiliser.

© Duetti

Toutes les plateformes ont vu leur rémunération moyenne baisser année après année, même Amazon Music qui est passée de 9,1 à 8,8 dollars/1 000 streams entre 2021 et 2024. Apple Music est passée de 6,6 à 6,2 dollars et Spotify de 3,2 à 3 dollars. Seule YouTube, après une baisse en 2022, est parvenue à remonter à son niveau d’autrefois grâce à une augmentation de son nombre d’abonnés payants.

Quoiqu’il en soit, la question d’une rémunération plus juste reste au cœur des préoccupations de toutes les plateformes de streaming musical. Récemment, Deezer a signé un accord avec la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) pour rémunérer plus équitablement les artistes et lutter contre les faux streams générés par IA et les playlists de « bruits » (de pluie, bruits blancs, etc…) qui engendrent des pertes financières pour la plateforme. C’est exactement ce qu’a fait Spotify l’année dernière en supprimant 26 millions de titres de son répertoire.