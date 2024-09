YouTube Music : vous n’allez plus jamais perdre le fil de vos musiques grâce à cette nouveauté bien pratique

YouTube Music profite d’une nouvelle mise à jour permettant à ses usagers de garder le fil de leur écoute en ne réinitialisant par leur playlist. Une fonctionnalité essentielle qui ravira ses usagers.

YouTube Music continue d’améliorer son expérience utilisateur grâce à une fonctionnalité essentielle bien qu’incomplète. Les utilisateurs pourront désormais quitter l’application web sans perdre le fil de leur playlist. L’application web pourra également communiquer avec son alter-ego mobile.

S’adapter aux nouveaux usages

Il est aujourd’hui commun de passer d’une conversation, de regarder une vidéo ou d’écouter de la musique du mobile au PC, ou inversement. Ces nouveaux usages obligent les développeurs d’applications à s’adapter pour offrir à leurs utilisateurs une expérience fluide et sans interruptions.

Pour aller plus loin

Selon 9to5Google, les développeurs de YouTube Music souhaitent aller dans ce sens avec cette fonction. Après une phase de test en mai, cette nouvelle fonctionnalité permet à la file d’attente du client Web de YouTube Music de rester en place, même après la fermeture d’un onglet ou le redémarrage du navigateur. Jusqu’à présent, la fermeture du client Web réinitialisait le mini-lecteur et la file d’attente.

Une expérience à parfaire

Si l’on peut se féliciter pour cette avancée, elle reste à nuancer. Si YouTube Music se souviendra de ce que vous avez écouté en dernier, et sa place dans votre playlist, il ne se remémorera pas où il en était de votre lecture. Ce qui peut être embêtant lors de l’écoute de podcast par exemple.

Votre playlist et sa file d’attente peut également être vu dans l’application mobile. Rassurez-vous, cette synchronisation est unidirectionnelle et ne concerne que l’affichage de vos morceaux et playlist. Les morceaux que vous passez sur l’application web ne se joueront pas automatiquement sur votre application mobile.

Cette fonction commence à être déployée pour les utilisateurs YouTube Music. Pour savoir si elle est active chez vous, 9to5Google vous recommande d’« Ignorez la file d’attente » sur vos deux clients et commencez à lire quelque chose à partir de votre téléphone (Android ou iOS). Ensuite, vous n’aurez qu’à ouvrir le client web savoir si la playlist y figure.

Au-delà de l’arrivée de l’intelligence artificielle sur son application, il est rassurant de voir que YouTube continue d’améliorer son application et d’apporter des fonctions essentielles déjà disponibles sur d’autres applications du genre.

