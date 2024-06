L’intelligence artificielle pourrait vous aider sur YouTube Music

L'intelligence artificielle est au cœur du développement de nombreux outils chez Google. Son service de musique n'y fait pas exception et pourrait voir apparaître de nouvelles fonctionnalités.

Google Gemini est l’intelligence artificielle de la firme de Mountain View. Lancée au début du mois de juin, elle prend sa place dans les différents services et applications de l’entreprise. Épargnée jusqu’à présent, elle pourrait venir changer les habitudes des utilisateurs de YouTube Music en leur proposant un service de recherche avec une interaction plus humaine.

Une recherche augmentée

L’extension YouTube Music vient d’être ajoutée à Google Gemini. Si l’IA était déjà présente dans une moindre mesure via la création de pochettes de playlist pour ses utilisateurs, de nouvelles informations laissent penser que la firme de Mountain View veut transformer votre expérience musicale.

Selon Android Authority, en explorant l’application YouTube Music (version 7.06.53) on peut observer que les développeurs de Google travaillent sur une fonctionnalité « Demander de la musique ». Son nom parle pour elle, la fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de rechercher de la musique spécifique avec plus de précision. Selon cette même exploration, il serait possible d’échanger avec l’application d’un point de vue « conversationnelle ».

Un assistant conversationnel

Il est alors facile d’imaginer un système de recherche basée sur la description d’une scène d’un clip, ou bien d’un style de musique associé à quelques paroles. À la manière d’une conversation que l’on pourrait avoir entre amis. Une fonctionnalité qui pourrait très bien se coupler au système de recherche implantée en mai à base de fredonnement. Tout l’enjeu pour l’entreprise semble aller vers une expérience plus humaine de son système de recherche. En espérant que les réponses de Google Gemini soient plus pertinentes que la démonstration qu’elle nous a offerte lors de sa présentation à la Google I/O de 2024.

Cette fonctionnalité n’en est pour le moment qu’à ses débuts. Google informe ses utilisateurs que les réponses générées par l’IA peuvent manquer en précision. Reste également à voir quand cette fonctionnalité débarquera sur YouTube Music.

