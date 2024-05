Vous avez l’air d’une chanson, YouTube Music vous donne son titre

Google ajoute à son application YouTube Music une fonction permettant de reconnaître une musique en fredonnant son air. Qui peut l'avoir ? Ses résultats sont-ils pertinents ?

N’avez-vous jamais eu un air en tête, mais impossible de remettre un nom dessus. Pire, les paroles ne vous viennent pas non plus, juste le hum ou le lalala que l’on fredonne sous la douche.

Et bien Google permet désormais de retrouver une musique simplement en chantonnant via YouTube Music. Dans l’onglet Recherche de l’application, à côté de l’icône micro apparaît désormais un autre pictogramme d’onde. C’est lui qui donne accès à la reconnaissance des fredonnements.

Comment avoir l’option fredonnement sur YouTube Music

Cette nouvelle fonction dépend de la dernière mise à jour en 7.02 de YouTube Music, mais pas que. Seuls les appareils Android sont concernés pour l’instant. Google la déploiera sans doute dans un deuxième temps sur iOS.

En outre, notons que tous les appareils Android n’en bénéficient pas encore. Sur les trois smartphones que j’ai sous la main, seul un dispose de ce mode chantonnement, le Google Pixel 7 Pro. Les Honor Magic 6 Pro et même le Google Pixel 8 n’affichent aucune icône en plus. Le déploiement en cours ne semble donc pas suivre de règle spécifique.

Est-ce que ça fonctionne bien ?

Après quelques essais, on peut avancer que le procédé de Google mérite encore d’être peaufiné. On peut distinguer deux catégories : d’un côté les titres massivement connus qui sont rapidement compris par l’algorithme et de l’autre les plus intimistes qui donnent du fil à retordre au service de Google.

Sur nos essais de chansons confidentielles, malgré un fredonnement parfait, YouTube Music tombe à côté de la plaque, comme pour Vivre du groupe Sclérose pour lequel on arrive au Tournesol de Nana Mouskouri. Rien à voir. En revanche, la marche impériale de John Williams est parfaitement identifiée, tout comme les Lac du Connemara de Michel Sardou.

L’alternative via Google Assistant

Mais malgré ses approximations, la nouvelle fonction de Google est bien meilleure que celle que l’on peut déjà rencontrer via Google Assistant.

Oui parce que ce n’est pas la première fois que Google s’attache à nous aider à retrouver des titres musicaux. Depuis 2020, son assistant vocal peut aussi jouer à ce jeu de devinettes en répondant à la question « quelle est cette musique ».

Néanmoins, de nombreuses fois on tombe sur zéro résultat, « Hum to search » – c’est son nom – n’ayant rien reconnu. Pour la marche impériale de Star Wars, il faut avoir le bon ton et le bon tempo pour qu’il propose une occurrence, par exemple.

Bien sûr, si votre application YouTube Music n’affiche pas encore son picto ondes, Google Assistant est une bonne alternative.