YouTube Music Premium vs YouTube Premium : prix, différences… Quel abonnement choisir ?

Google propose deux abonnements payants pour sa plateforme de streaming : YouTube Premium et YouTube Music Premium. Quelles sont les différences entre ces deux abonnements ? Lequel faut-il choisir ? À quel prix ?

Trois ans ! C’est le temps qu’il a fallu attendre depuis le lancement de YouTube RED aux États-Unis jusqu’au lancement de YouTube Premium en France. À sa sortie, l’offre a pourtant brouillé les esprits et beaucoup ont cherché à comprendre la différence entre YouTube Premium et YouTube Music Premium. On fait le point sur ces deux offres.

YouTube Music Premium : la musique en illimité

YouTube Music Premium est l’abonnement le moins cher proposé par YouTube, à 10,99 euros par mois par utilisateur ou 16,99 euros par mois pour une famille jusqu’à 6 membres. Il permet d’accéder à un catalogue de musique sans publicités provenant des accords entre Google et les ayants droit, mais également du large catalogue de YouTube comprenant concerts, reprises et remixes en tout genre. Une offre étudiante gratuite le premier mois se monnaie ensuite à 5,49 euros par mois.

Comme ses concurrents (Deezer, Spotify, Apple Music…), YouTube Music est capable de générer des playlists automatiquement en fonction de certains thèmes, ou de suggérer des chansons et des artistes à découvrir en fonction des goûts de l’utilisateur.

Contrairement à l’application YouTube classique, YouTube Music Premium permet de lire la musique en arrière-plan et de télécharger des morceaux pour les écouter hors connexion.

Quel est l’intérêt de YouTube Music ?

Le principal intérêt de YouTube Music est qu’il permet d’accéder à l’énorme catalogue de YouTube. Si vous aimez une musique, elle a forcément été uploadée sur la plateforme de VOD, même si la qualité laisse parfois à désirer.

YouTube Premium : plus de publicités et du contenu exclusif

Autrefois nommé YouTube Red, YouTube Premium est un abonnement haut de gamme qui chapeaute toutes les branches du service de vidéo. Il est commercialisé à 12,99 euros par mois (23,99 euros pour les familles et 7,99 euros pour les étudiants).

Cet abonnement intègre YouTube Music Premium et y ajoute la lecture de vidéo sans publicités sur YouTube (depuis l’application classique ou le navigateur) et le téléchargement de vidéo ou la lecture en arrière-plan depuis l’application classique.

Quelle est la différence entre YouTube et YouTube Premium ?

Quand on parle de YouTube, il s’agit de la plateforme au global. Il s’agit d’un service de VOD gratuit d’accès. YouTube Premium est bien l’abonnement qui permet de profiter des différents avantages listés ci-dessus.

Le prix des abonnements YouTube Music Premium et YouTube Premium

Évidemment, le prix de ces deux abonnements est différent (après le mois d’essai gratuit) et se déclinent en version Famille ou Étudiant :

YouTube Music Premium YouTube Premium Forfait mensuel 10,99 € 12,99 € Forfait étudiant 5,49 € 7,99 € Forfait famille 16,99 € 23,99 €

YouTube (Music) Premium Étudiant

Dans ses conditions d’utilisation, YouTube précise que « les abonnements étudiant YouTube ne sont ouverts qu’aux étudiants à temps plein inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur dans certains pays. L’éligibilité sera vérifiée par un service de validation tiers ».

Cet abonnement est valable pendant quatre ans et l’éligibilité doit être confirmée tous les ans.

YouTube (Music) Premium Famille

L’abonnement Famille permet quant à lui d’inviter jusqu’à cinq membres de votre famille à profiter du service. Il est précisé que « tous les membres de la famille doivent être âgés d’au moins 13 ans, disposer d’un compte Google et résider à la même adresse que l’administrateur de la famille ».

Est-ce que YouTube (Music) Premium vaut le coup ? Lequel choisir ?

Le choix de l’abonnement se fera bien sûr en fonction de l’abonnement et de l’usage fait de YouTube. Si vous utilisez YouTube exclusivement pour écouter de la musique, et rien d’autre, l’abonnement YouTube Music Premium semble suffisant et permettra d’utiliser l’application dédiée qui met en avant la lecture de musique.

En revanche, si vous utilisez régulièrement YouTube pour regarder du contenu vidéo, comme celui de notre chaîne, l’abonnement YouTube Premium semble bien plus intéressant. Pour 2 euros de plus par mois, vous éliminez définitivement des publicités sur YouTube. Le téléchargement de vidéo et la lecture en arrière-plan sont également de vrais plus.

À choisir entre les deux, c’est donc plutôt YouTube Premium que nous vous conseillons, compte tenu de son rapport contenu-prix.

