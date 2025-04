Abonné à YouTube Premium ? Vous pouvez désormais regarder vos vidéos en ultra-accéléré

À l’occasion de ses 20 ans, YouTube a dévoilé tout un tas de nouveautés pour sa plateforme. La plus évidente concerne la possibilité pour les abonnés Premium de regarder leurs vidéos en vitesse x4.

Crédit : YouTube

Vous n’avez pas le temps pour regarder toutes les vidéos YouTube qui vous intéressent ? Google a une bonne nouvelle pour vous. À l’occasion des 20 ans de sa plateforme de streaming, la firme de Mountain View a annoncé que les utilisateurs et utilisatrices de YouTube Premium pourront désormais regarder du contenu à 4 fois la vitesse normale.

De quoi binger le clip de Never Gonna Give You Up en moins d’une minute ou notre test du Pixel 9a en à peine 5 minutes.

Nouveaux designs sur la télé et le web

Réservé à celles et ceux dont le débit de cerveau peut s’accommoder d’un tel rythme, cette nouvelle option s’ajoute au x 2,5 et x3 qui existait déjà pour les utilisateurs de YouTube Premium. L’option n’est par contre disponible que sur l’application mobile et semble absente de la version web du service.

Ce n’est pas la seule nouveauté que YouTube a annoncée pour les 20 ans de la plateforme. Dans son billet publié le 23 avril, Google a aussi montré les premières images d’un lecteur repensé pour YouTube TV. L’application devrait bientôt hériter d’une interface plus en rondeur avec « un accès facilité aux commentaires, infos de la chaîne » et autres paramètres utiles.

La prochaine interface de YouTube sur l’appli TV // Crédit : Google

Il semblerait d’ailleurs que la version web de YouTube ait bientôt le droit à un coup de frais aussi, puisque, comme l’a remarqué Android Authority, certains internautes ont eu la surprise de voir apparaître un lecteur repensé avec des boutons plus gros et mieux séparés les uns des autres.

20 millions de vidéos par jour

Enfin, pour prouver que YouTube est plus pertinent que jamais, Google a partagé quelques statistiques intéressantes sur la popularité de son site.

Pour aller plus loin

YouTube a (encore) trouvé un nouveau moyen de vous pousser vers son abonnement Premium

Chaque jour, plus de 20 millions de vidéos sont mises en ligne sur la plateforme, 100 millions de commentaires y sont postés et 3,5 milliards de pouces bleus cliqués. Enfin, parmi les rares vidéos ayant dépassé le milliard de vues, 300 sont des clips, dont Hello d’Adele, qui a atteint ce record en 88 jours seulement.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.