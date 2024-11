Vous pouvez désormais laisser un message vidéo à vos amis qui ne décrochent pas sur Messenger

Facebook Messenger ressemble de plus en plus à… un téléphone. Via une mise à jour déployé il y a peu, l’application vous permet désormais de laisser un message à un correspondant ou une correspondante absente.

Frustré de ne pas pouvoir joindre un proche qui ne décroche pas son téléphone ? Vous pourrez bientôt lui faire savoir avec toute la palette d’émotion qu’autorise la visio. En effet, comme l’a remarqué 9to5Mac, Meta vient d’ajouter des tas de nouvelles options à son appli Messenger, dont celles de pouvoir laisser des messages vocaux et vidéos.

La boite vocale façon 2024

Ainsi, si un interlocuteur ou une interlocutrice ne décroche pas lorsque vous l’appelez, un petit bouton « Enregistrer un message » apparaîtra alors. Selon que vous appelez en vocal ou en visio, l’app vous permettra de laisser un court message dans le format de votre choix. Pour le dire plus simplement, Facebook Messenger tente de réinventer la bonne vieille boite vocale, mais avec l’ajout de la vidéo.

Une fois votre petit message laissé, ce dernier attendra gentiment l’interlocuteur ou l’interlocutrice en question dans le fil de discussion dédié. De quoi rendre l’écoute de messages encore un peu plus intrusive ou un peu plus vivante selon votre vision des choses.

Des appels visio en HD

Ce n’est pas la seule nouveauté annoncée par Meta pour son célèbre logiciel de chat d’ailleurs. Toujours du côté des petites optimisations techniques, Messenger va désormais proposer des appels visio en « HD » automatiquement si vous êtes sur un réseau Wi-Fi et mettra à disposition aussi des fonctionnalités de suppression du bruit ambiant et « d’isolation de la voix ».

Activables dans les paramètres d’appel (accessible directement lors de la connexion avec une tierce personne), ces deux options promettent de rendre « les appels plus proches encore des discussions en face-à-face », explique Meta. Les appels Wi-Fi pourront être activés sur la 4G/5G depuis le même menu.

Siri au commande de vos messages

Enfin, les propriétaires de téléphone ou de tablette Apple pourront également se reposer sur Siri pour initier un appel ou envoyer un message texte. Un simple « Dis Siri envoie un message à Mélodie » suivi du message en question laissera à l’assistant numérique d’Apple le loisir d’écrire ledit message pour vous.

Certaines des nouveautés sont d’ores et déjà disponibles (notamment les options d’optimisation d’appel), tandis que d’autres, comme la messagerie vocale et visuelle, devraient arriver très bientôt (et sont peut-être même déjà disponibles au moment où vous écrivez ces lignes).

