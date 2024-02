Vous continuez d'utiliser Messenger, mais Facebook ne fait plus partie de vos habitudes depuis un bon moment ? Il existe un moyen d'utiliser le premier sans subir le second, on vous explique comment faire.

Il n’y a pas à dire, Messenger est quand même bien pratique ! Que ce soit pour communiquer avec ses amis, sa famille, organiser des anniversaires, des rendez-vous… Bref, il y a tout un tas de raisons de continuer d’utiliser Messenger malgré le désintérêt de Facebook pour beaucoup depuis quelques années. Cependant, il y a un hic, il est actuellement impossible d’utiliser Messenger sans avoir de compte Facebook malgré le fait que les deux applications soient bien distinctes dans l’écosystème applicatif de Meta.

Il existe néanmoins une parade. Meta a bien prévu l’idée de pouvoir utiliser son service de messagerie sans forcément avoir un compte Facebook actif. Cela demande cependant quelques manipulations.

Comment Utiliser Messenger sans compte Facebook ?

Voici les manipulations nécessaires depuis l’application pour désactiver un compte Facebook actif sans supprimer l’accès à Messenger. Ceci est valable pour les applications Android et iOS ainsi que sur navigateur web.

Ouvrez votre application Facebook (pas Facebook Lite) ou accédez au réseau social depuis un navigateur et connectez-vous à votre compte.

Allez dans les paramètres en sélectionnant la roue crantée en haut de la page.

Sélectionnez En savoir plus dans l’espace comptes dans la fenêtre Espace Comptes de Meta.

dans la fenêtre Espace Comptes de Meta. Sélectionnez ensuite Informations personnelles puis Propriété et contrôle du compte et enfin Désactivation ou suppression .

puis et enfin . Choisissez ensuite le compte Facebook que vous souhaitez désactiver.

Sélectionnez Désactiver le compte, un message d’avertissement s’affichera.

Pour terminer, sélectionnez Continuer pour désactiver votre compte Facebook.

Vous pouvez maintenant utiliser Messenger grâce à vos identifiants Facebook sans avoir besoin du compte Facebook.

Notez qu’il n’est pas possible de supprimer intégralement un compte Facebook et continuer d’utiliser votre compte Messenger. Vous devez procéder à la désactivation de votre compte Facebook et non à sa suppression pour que vous puissiez toujours vous connecter à Messenger. Votre compte Facebook reste bien sûr réactivable à tout moment via cette méthode.

Avec la désactivation de votre compte Facebook, le seul moyen d’ajouter des contacts sur Messenger consiste à rentrer leur numéro de téléphone. Votre profil Facebook ne sera pas visible par vos contacts.

