Boulanger fait un super prix des soldes pour ce TV 4K QLED en 55″ fonctionnant avec Fire TV, aussi compatible Dolby Atmos et Vision

Voici le TV 4K Panasonic 55W80AEZ de 55 pouces qui fonctionne avec Fire TV, l’Ă©cosystème d’Amazon. Un bon tĂ©lĂ©viseur QLED presque Ă moitiĂ© prix en ce moment pour les soldes, puisqu’on le trouve Ă seulement 399 euros chez Boulanger, contre 759 euros Ă son lancement.

Si vous cherchez un nouveau tĂ©lĂ©viseur, cette rĂ©duction de 360 euros pendant les soldes d’Ă©tĂ© chez Boulanger est peut-ĂŞtre le moment idĂ©al pour sauter le pas. En plus, elle ne concerne pas n’importe quel tĂ©lĂ©viseur : le Panasonic TV-55W80AEZ, un modèle LED 4K qui propose de la Dolby Vision et du Dolby Atmos sur une surface de 55″ avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement native de 60 Hz. L’idĂ©al pour tout type de divertissement, avec en plus tout le savoir-faire d’Amazon en matière de connectivitĂ© puisqu’elle fonctionne avec Fire TV.

Les points forts du Panasonic TV-55W80AEZ

Il est compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision

L’interface Fire TV d’Amazon permet d’utiliser Alexa

Un mode spécial gaming avec prise en charge ALLM et VRR

Si vous passez chez Boulanger en ce moment, vous avez l’opportunitĂ© de commander le Panasonic TV-55W80AEZ pour 399 euros alors qu’il coĂ»tait 759 euros Ă son lancement. Le prix le plus bas sur les 30 derniers jours Ă©tait de 499 euros.

Un tĂ©lĂ©viseur Ă l’Ă©quilibre entre l’image et le son

Le Panasonic TV-55W80AEZ est un tĂ©lĂ©viseur connectĂ© avec un pied central. Comme ça, mĂŞme si votre meuble n’est pas très large, vous pouvez quand mĂŞme le poser dessus. Il mesure 1227 x 230 x 753 mm pour 14,5 kg avec le socle. Il faut tout de mĂŞme un meuble assez solide pour le supporter. Avec, vous avez une tĂ©lĂ©commande Bluetooth avec micro intĂ©grĂ©.

Cette dernière information est liĂ©e au fait que le tĂ©lĂ©viseur fonctionne avec Fire TV, l’Ă©cosystème connectĂ© d’Amazon, avec l’assistant vocal Alexa. Ce qui fait qu’il est possible de commander le tĂ©lĂ©viseur Ă la voix, chercher ses programmes en dictant leur nom, et allumer/Ă©teindre l’appareil Ă distance.

Une image travaillée pour satisfaire tout le monde

Le Panasonic TV-55W80AEZ offre une image qui s’Ă©tire sur 55″ et affiche de la 4K Ă 60 Hz. Une frĂ©quence de rafraĂ®chissement aujourd’hui classique, considĂ©rĂ©e comme le minimum surtout si vous jouez sur des consoles modernes. Pour les films, c’est très bien. Le tĂ©lĂ©viseur propose un mode Jeux Plus pour amĂ©liorer les temps de rĂ©ponse, la clartĂ© visuelle et la fluiditĂ©.

Il y a mĂŞme un mode RĂ©alisateur qui, grâce au processeur HCX, promet une image fidèle Ă la vision du rĂ©alisateur. En soit, ça amĂ©liore les couleurs et les contrastes pour un rendu plus rĂ©aliste, afin de renforcer l’immersion. Pour la connectique, vous avez deux entrĂ©es HDMI 2.1 sur le cĂ´tĂ©, une Ă l’arrière, dont une compatible eARC. Sans oublier les deux ports USB, le port Ethernet, l’optique numĂ©rique et le CI.

Vous pouvez retrouver diffĂ©rents tĂ©lĂ©viseurs passĂ©s entre les mains des experts de Frandroid dans notre guide d’achat, qui vous redirige vers les tests de chacun d’entre eux.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.