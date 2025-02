Aujourd’hui, c’est moitié prix pour ce TV QLED Panasonic de 65 pouces avec Fire TV intégré

Si vous cherchez un TV QLED qui cumule les compatibilitĂ©s et qui propose une interface soignĂ©e et claire, alors vous pourrez vous diriger sans souci vers le Panasonic TV-65W80AEZ. Un modèle que l’on trouve en plus Ă un super prix : 499 euros chez Boulanger, au lieu de 1 099 euros, prix affichĂ© sur le site de la marque.

Le TV QLED Panasonic TV-65W80AEZ. // Source : Boulanger

Grande dalle 4K QLED compatible avec une foule de normes vidĂ©o, Fire TV en guise d’interface, ports HDMI 2.1… Oui, le Panasonic TV-65W80AEZ a plus d’un argument Ă faire valoir. Mais ce qu’on apprĂ©cie encore plus chez ce tĂ©lĂ©viseur, c’est certainement son prix, qui vient tout juste de dĂ©gringoler pour passer sous la barre symbolique des 500 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Panasonic TV-65W80AEZ

Une dalle 4K QLED de 65 pouces

Compatible HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

Fire TV

Affiché à 1 099 euros sur le site officiel, le TV QLED Panasonic TV-65W80AEZ est actuellement proposé à 549 euros chez Boulanger. Mais ce modèle peut maintenant vous revenir à 499 euros grâce à une remise automatique de 50 euros dans le panier.

Le prix réduit du TV Panasonic TV-65W80AEZ après la remise au panier.

Une belle dalle QLED pour les soirées film

Le TV Panasonic TV-65W80AEZ prĂ©sentĂ© ici arbore un design Ă©lĂ©gant, en grande partie grâce Ă ses bordures invisibles sur trois cĂ´tĂ©s, qui permettent de grandement renforcer l’immersion dans chaque contenu. C’est d’ailleurs sur une dalle de 65 pouces que l’on peut profiter ici de ses films et de ses sĂ©ries dans les meilleures conditions, d’autant plus que l’Ă©cran est non seulement 4K (3 840 x 2 160 pixels), mais il bĂ©nĂ©ficie aussi de la technologie QLED, gage de contrastes prĂ©cis et de couleurs riches.

Et ce n’est pas tout : le TV supporte Ă©galement les formats vidĂ©o HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision ; il peut donc afficher des images encore plus contrastĂ©es grâce Ă une extension de la plage dynamique. Retenez que les tĂ©lĂ©viseurs Panasonic s’adressent aux passionnĂ©s de cinĂ©ma et Ă ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur la qualitĂ© d’image. On en a ici une belle preuve. N’oublions d’ailleurs pas la prĂ©sence du mode Filmmaker, qui permet de rendre le film visionnĂ© fidèle Ă la vision du rĂ©alisateur. Concernant le traitement d’image et la mise Ă l’Ă©chelle, c’est le processeur HCX qui s’en charge. CĂ´tĂ© audio, on a droit Ă du Dolby Atmos, qui promet un son surround bien agrĂ©able.

Fire TV est dans la place

Ce tĂ©lĂ©viseur est Ă©galement dotĂ© de trois ports HDMI 2.1, une connectique recherchĂ©e par les possesseurs d’une console next-gen. Toutefois, ces derniers ne pourront pas profiter de la 4K@120fps, la dalle ayant une frĂ©quence de rafraĂ®chissement native de 60 Hz. Mais on se console avec la prĂ©sence des modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour rĂ©duire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les dĂ©chirures d’écran), de mĂŞme qu’avec le mode Jeu et la faible latence promise par la marque.

Enfin, le Panasonic TV-65W80AEZ est animé par le système Fire TV d’Amazon. Panasonic a en effet réussi à développer, en collaboration avec les équipes d’Amazon, une interface qui permet d’accéder à de nombreuses applications sans faire de sacrifice par rapport à la qualité d’image. Le logiciel offre ici une vision claire de chaque contenu, sans oublier que Fire TV dispose de sa propre boutique de téléchargement d’applications. Et qui dit Amazon, dit forcément Alexa, intégrée au téléviseur. Enfin, le TV est compatible avec AirPlay 2, mais ne dispose pas de Chromecast.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles ayant la mĂŞme technologie d’affichage que le Panasonic TV-65W80AEZ, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs TV QLED Samsung et TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.