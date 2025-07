La bonne affaire du jour, c’est ce TV 4K QLED immense de 85 pouces et 144 Hz à moins de 1 000 € 

Si vous voulez goûter à du Qled sur une grande diagonale de 215 cm, la marque Hisense propose des TV 4K plutôt abordables par rapport à la concurrence. La preuve avec son modèle 85E7NQ Pro, qui passe de 1 299 euros à 989 euros.

Connu pour ses téléviseurs au bon rapport qualité-prix, le constructeur Hisense propose des TV bien équipé sans trop de concessions. C’est le cas par exemple de ce modèle 85E7NQ de 2024 qui met en avant une gigantesque dalle Qled de 85 pouces, compatible avec les meilleures normes vidéos. Un TV qui promet une bonne immersion, et voit son prix fondre chez Cdiscount.

Pourquoi acheter le TV Hisense 85E7NQ 2024 ?

Sa dalle Qled immense de 85 pouces

Compatible 4K HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une Smart TV fluide et compatible avec le mode ALLM

Le téléviseur Hisense 85E7NQ Pro de 2024 a été lancé à 1 500 euros, puis réduit à 1 299 euros. En ce moment, on le trouve en promotion à 989 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Hisense 85E7NQ Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle Qled géante

En concevant le modèle 85E7NQ Pro, Hisense a tenu à proposer un écran très fin encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet ainsi de laisser toute leur place aux images. La pièce maîtresse de cette référence reste tout de même sa dalle de 85 pouces, une taille qui devrait donner l’impression à ses utilisateurs d’être au cinéma comme seul un vidéoprojecteur pourrait le faire. Il convient de s’assurer avant l’achat que vous possédez la place nécessaire dans votre salon, autant en surface, qu’en recul. Un écran de 85 pouces demande en effet un recul d’au moins 250 cm.

Parmi ses autres atouts, on compte évidemment sa dalle Qled qui offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants. Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR, HDR10+, et Dolby Vision. Côté son, Hisense intègre sur son téléviseur un système sonore d’une puissance de 30 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X.

Un TV sans Google TV, mais réussi

Les joueurs et les joueuses ne vont pas pouvoir profiter pleinement de cette grande diagonale. En effet, le TV n’est pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, puisque la dalle n’intègre pas de ports HDMI 2.1 et se trouve limitée à 50 Hz et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Néanmoins, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode). Cette dernière permet de réduire au maximum la latence, et d’obtenir une expérience de jeu plus fluide.

Quant à l’interface, le TV ne profite pas de Google TV, mais tourne sous Vidaa U, le système d’exploitation maison de la marque. Cet OS donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dépourvu des services de replay. L’interface est simple à appréhender et vous pouvez d’ailleurs la personnaliser en y ajoutant vos applications ou chaînes préférées. Et les assistants, Google Assistant ou encore Alexa sont de la partie, pour contrôler votre TV avec votre voix.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Hisense 55E7NQ Pro, valable également pour la version 85 pouces.

Le modèle Hisense 85E7NQ prend énormément de place une fois installée, si vous souhaitez un écran avec une diagonale légèrement inférieur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.