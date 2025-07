Amazon brade déjà le récent TV 4K Qled 75 pouces de Xiaomi, tournant sous Fire OS

Même à la fin des soldes il est possible de se procurer de grand TV à bon prix, comme le Xiaomi TV F Pro 75 2026. Un téléviseur QLED géant de 75 pouces avec Fire TV qui passe de 999 euros à 699 euros sur Amazon.

Un peu comme TCL, Xiaomi rend la technologie QLED accessible au plus grand nombre avec sa nouvelle gamme de téléviseurs A et F Pro 2026. Pour maintenir un prix bas, la marque a dû faire quelques concessions, mais elles sont tout à fait acceptables, notamment pour les amateurs de streaming au budget limité qui cherchent à avoir un grand écran sans se ruiner. D’ailleurs, le modèle F Pro 2026 en 75 pouces fonctionnant sous Fire TV devient encore plus abordable après 30 % de remise.

Pourquoi choisir le Xiaomi TV F Pro 75 2026 ?

Son design moderne et sa grande dalle 4K QLED de 75 pouces

Sa prise en charge des normes HDR10+, HLG et mode Filmmaker

L’écosystème Amazon intégré grâce à Fire TV

Le Xiaomi TV F Pro 2026 dans sa version 75 pouces est vendu à 999 euros, mais en ce moment, il profite de 30 % de réduction sur Amazon et s’affiche désormais à 699 euros.

Si cette taille d’écran est trop grande pour vous, sachez que les versions 65 pouces et 55 pouces sont aussi en promotion.

Des finitions soignées sur ce TV géant de 75 pouces

Si nous n’avons pas eu l’occasion de tester le Xiaomi TV F Pro 2026, ce dernier avance un look soigné. Tout comme son confrère, le TV A Pro 2026, il mise sur la sobriété et la modernité, avec un châssis métallique et un cadre fin. Les bordures qui encadrent l’écran sont relativement fines et permettent de maximiser la surface d’affichage et de favoriser l’immersion, que ce soit pour le visionnage de films, de séries ou de jeux vidéo.

Ses pieds, situés aux extrémités de l’écran, facilitent l’installation d’une barre de son, mais vous devrez tout de même disposer d’un meuble TV suffisamment long pour pouvoir installer le TV sans problème puisqu’on a affaire à un écran de 75 pouces, soit 190 cm. Autrement, vous pouvez l’accrocher au mur.

Détaillons plus précisément l’écran : on a une belle dalle QLED 4K Ultra HD (3 840 x 2 160 pixels) qui délivre des couleurs riches, un bon taux de contraste mais qui manque de luminosité. Pas de Dolby vision au menu, mais il propose une compatibilité avec les normes HDR10+ et HLG, et le mode Filmmaker qui assurent un rendu cinéma relativement convaincant et des images détaillées.

Une Smart TV avec du 120 Hz mais en Full HD

Xiaomi a beau limiter sa dalle à 60 Hz et faire l’impasse sur la connectique HDMI 2.1, la firme chinoise intègre le Mode Game Boost qui permet de simuler un rafraîchissement de 120 Hz en 1080p. C’est ça de pris, d’autant plus qu’il prend en charge la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) pour les joueurs à la recherche de la meilleure réactivité possible.

Enfin, si vous connaissez les Fire TV Stick, ces clés HDMI d’Amazon qui permettent d’obtenir un système d’exploitation complet sur votre téléviseur, avec l’interface Fire OS, le Xiaomi TV F Pro en profite bel et bien. Vous pourrez donc non seulement profiter de tout le store d’applications (Netflix, Prime Video, Disney+…), mais aussi contrôler votre TV grâce à Alexa, faire toutes sortes de requêtes vocales à cet assistant, ou encore contrôler vos appareils connectés compatibles.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la même taille que le Xiaomi TV F Pro 75 2026, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV de 75 pouces.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.