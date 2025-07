Le prix du récent Xiaomi TV F Pro 65 QLED avec Fire TV dégringole sous les 500 € pour le dernier jour du Prime Day

Le Xiaomi TV F Pro 65, que la marque vient de dévoiler, dispose d’une fiche technique très complète, tout en affichant un prix réellement contenu. En ce dernier jour de Prime Day, Amazon lui fait bénéficier d’une belle promotion : son prix passe ainsi de 769 euros à 499 euros sur la plateforme.

Cette année, Xiaomi a agrémenté son catalogue de téléviseurs de nouvelles gammes très intéressantes. On compte par exemple la série F Pro, dans laquelle on trouve des dalles QLED bien fluides, une multitude de compatibilités ou encore Fire TV intégré. Le modèle Xiaomi TV F Pro 65 est celui qui nous paraît le plus recommandable en ce dernier jour du Prime Day d’Amazon, puisqu’il est affiché à moins de 500 euros.

Les points forts du Xiaomi TV F Pro 65

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Compatible HDR10+, DTS:X

Fire TV intégré avec Alexa

Auparavant proposé à 769 euros, et encore proposé à ce prix sur le site officiel, le Xiaomi TV F Pro 65 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon.

Une dalle QLED avec de beaux contrastes

Le Xiaomi TV F Pro 65 est tout d’abord un modèle très élégant, avec son cadre métallique très fin et minimaliste qui permet de profiter d’un ratio taille-écran très élevé. Pour l’immersion, c’est l’idéal. Ce téléviseur est surtout doté d’une belle dalle QLED 4K de 65 pouces, qui offre des couleurs vives, des contrastes marqués et des images bien détaillées.

L’écran supporte en plus le format HDR10+ : les contenus sont donc plus détaillés grâce à une extension de la plage dynamique, et ce, dans les zones de lumière et d’ombre de l’image. Dommage que les autres formats HDR soient absents ici. Un mode Filmmaker est par ailleurs disponible pour profiter d’un film avec les réglages de l’image préconisés par son réalisateur. Côté audio, les deux haut-parleurs 10 W sont compatibles Dolby Audio, DTS:X et DTS-Virtual. Un bon point pour la spatialisation virtuelle. On vous conseille tout de même de miser sur une barre de son pour rendre le son bien plus puissant.

Du gaming fluide et une interface complète

Le Xiaomi TV F Pro 65 est doté de plusieurs ports HDMI, dont un 2.1 avec une prise en charge eARC (parfait pour une barre de son) et ALLM (Auto Low Latency Mode), une fonctionnalité qui permet aux gamers de jouer avec une latence considérablement réduite. En revanche, notez que la dalle étant rafraîchie nativement à 60 Hz, vous ne pouvez pas jouer en 4K@120Hz. Mais grâce au mode Game Boost, on peut lancer des parties en 1080p 120Hz.

Enfin, le Xiaomi TV F Pro 65 n’est pas animé par Google TV, mais par Fire TV. Les applications phares de streaming sont évidemment présentes, sans oublier l’assistant Alexa, qui répond à toutes les requêtes vocales et qui permet aussi de contrôler des objets connectés compatibles à la maison. Sachez que le TV est également compatible avec AirPlay pour diffuser du contenu depuis un iPhone, un iPad ou encore un Mac.

