Après nous guides concernant les TV 43, 50 et 55 pouces, voilà nos recommandation pour les diagonales de 65 pouces et plus. C'est le moment de voir les choses en grand.

Nous terminons notre série de guides d’achat des meilleurs TV 4K / HDR du moment. Après les modèles 43, 50 et 55 pouces, nous nous intéressons maintenant aux téléviseurs de 65 pouces et plus. Ce sont les modèles qu’il vous faut pour vous immerger au mieux dans vos films, série ou jeux vidéo. Attention, prévoyez de l’espace. Et aussi votre porte-monnaie, les modèles de grande taille sont logiquement les plus onéreux.

LG OLED65C9 : notre recommandation

Les modèles les plus haut de gamme, sont souvent déclinés en versions 55, 65, et même parfois 77 pouces. C’est donc sans surprise que nos guides 55 et 65 pouces partagent plusieurs modèles comme le LG OLED65C9. C’est aujourd’hui le meilleur équilibre pour un téléviseur OLED, et logiquement celui que nous recommandons.

Ce dernier fait l’impasse sur quelques raffinements, principalement au niveau de l’audio. Le téléviseur n’est pas livré avec une barre de son, mais embarque seulement deux petits haut-parleurs 10W, épaulés tout de même par un caisson de basse 20W. Ces modèles « C » proposent en revanche un processeur de traitement d’image de meilleure qualité que les modèles « B ». Son obsolescence technique sera donc plus tardive. Quand on investit une somme importante dans un téléviseur, mieux vaut en profiter pendant longtemps. Il supporte bien évidemment les normes HDR10+ et Dolby Vision, mais aussi AirPlay 2, Alexa et Google Assistant. L’ensemble tourne sous WebOS.

Ce processeur d’image est baptisé Alpha9, et il s’agit de la deuxième génération. LG se plaît à dire qu’il est renforcé à l’Intelligence artificielle. Capable notamment d’ajuster certains réglages en fonction de la situation. OLED oblige, vous profiterez toujours d’un contraste infini ou presque, le C9 propose également un rendu des couleurs simplement parfait. Il a enfin l’avantage d’être particulièrement doué pour les jeux vidéo avec un input lag très bas. C’est notamment dû à la réactivité de la technologie OLED, mais aussi aux optimisations d’LG. Bref, si vous ne deviez en retenir qu’un se serait celui-ci.

Pourquoi choisir le LG OLED65C9

Une qualité d’image irréprochable

L’une des meilleures TV pour les jeux vidéo

AirPlay, Google Assistant, Alexa

Si vous êtes prêt à faire quelques concessions, vous pouvez également opter pour le LG 65B9 proposé pour 250 euros de moins environ.

Panasonic 65GZ2000 : grand luxe et parfait pour le cinéma

Si le 65C9 d’LG est évidemment un téléviseur de haute volée, Panasonic va encore plus haut avec le 65GZ2000. C’est tout simplement selon le meilleur du marché : alliant à la fois la qualité d’image, et la qualité audio en intégrant un système ajusté par Technics d’une puissance de 140W. Tant est si bien que l’on peut se dispenser de l’accompagner d’une barre de son dédiée, à l’instar des modèles « Signature » de LG.

C’est le premier intérêt de ce téléviseur de Panasonic, mais pas le seul. La firme signe sans surprise un sans-faute sur l’image, grâce à une dalle OLED retravaillée par la société japonaise afin de coller au plus près des étalonnages utilisés par les professionnels du cinéma. Autrement dit, c’est un téléviseur qui comblera les amateurs du 7e art, la présence de Dolby Vision et de Dolby Atmos est cohérente avec cette volonté. La TV supporte également le HDR10+ et le HLG un standard HDR qui devrait se démocratiser à la télévision.

Panasonic ajoute tous les autres raffinements que l’on peut attendre sur ce genre de produits très haut de gamme, dont les assistants vocaux de Google et Amazon et toute la connectique nécessaire. Ce condensé de technologies se négocie nécessairement au prix fort. Quand on aime, on ne compte pas.

Pourquoi choisir le Panasonic 65GZ2000 ?

Simplement la meilleure TV du marché

Des étalonnages pensés pour le cinéma…

… et l’audio qui va avec

Samsung UE65RU7025 : Grand écran, petit prix

Trouver de grands téléviseurs à petit prix n’est pas toujours aisé, mais des solutions existent. Dans cette catégorie, vous pouvez vous tourner vers Samsung qui arrive à proposer des téléviseurs d’une qualité décente en conservant un prix assez bas. C’est notamment le cas du Samsung UE65RU7025 que l’on trouve généralement sous la barre des 700 euros tout en proposant une dalle 4K et compatible HDR10+.

C’est en revanche à peu près tout ce que vous aurez à vous mettre sous la dent. Le téléviseur va à l’essentiel, mais il reste « connecté ». Il pourra ainsi accéder à internet, mais profite également du système d’exploitation Tyzen et de son interface toute même plus agréable que les bêtes menus d’un bête téléviseur.

Il dispose également de 3 connecteurs HDMI, ce qui vous permettra de brancher vos box, votre console, et un accessoire supplémentaire sans difficulté. Pour le son, il faudra compter sur deux haut-parleurs pour un total de 20W. Suffisant pour les usages courants, et en adéquation avec le positionnement tarifaire.

Pourquoi choisir le Samsung UE65RU7025 ?

Un grand téléviseur à petit prix

Tout en simplicité

Mais avec Tyzen OS pour plus de confort

Samsung QE98Q950R 8K : si vous ne savez pas quoi faire de votre argent

Vous vivez dans une très grande maison ? Oubliez les ridiculement petits écrans de 65 pouces, prenez une diagonale à la mesure de votre fortune : 98 pouces. C’est ce que Samsung propose avec son QE98Q950R, bien trop grand pour se contenter de la 4K, il adopte une dalle QLED 8K. Il n’y a à ce jour aucun contenu disponible dans cette définition, mais au moins vous l’aurez. Comptez un peu moins de 70 000 euros.

Pourquoi choisir le Samsung QE98Q950R 8K ?

Pour avoir le plus gros

Quelques conseils pour profiter de votre téléviseur 65 pouces

TV 65 pouces : de combien de recul ai-je besoin ?

En matière de téléviseur, il existe une règle simple pour estimer le recul nécessaire : 4,5 cm par pouce. Ce qui nous donne donc 292 centimètres de recul. On pourra arrondir à trois mètres. Cette distance devrait vous permettre de bien vous immerger dans vos contenus tout en limitant la fatigue oculaire. Bien évidemment, vous pouvez adapter cela selon vos préférences.

Comment estimer la diagonale dont j’ai besoin ?

En appliquant la règle des 4,5 cm par pouces, on peut également déterminer assez facilement la diagonale dont on a besoin pour son intérieur. C’est logique : plus vous avez de recul, plus il faut opter pour une grande diagonale. Avec 1,80 mètre, optez pour 43 pouces ; avec 2,25 mètres, passez à 50 pouces ; avec 2,50 mètres, tentez 55 pouces, et enfin avec 3 mètres ou plus, envolez-vous vers 65 pouces et au-delà.

Comment avons-nous réalisé cette sélection ?

FrAndroid suit depuis de longues années l’industrie des nouvelles technologies. Nous avons basé notre sélection en premier lieu sur notre expérience personnelle des produits. Même si tous les produits n’ont pas été testés dans les règles de l’art, nous avons eu généralement eu l’occasion de les utiliser, dans un cadre personnel ou professionnel. Si ce n’est pas le cas, nous faisons nos choix en consultant des confrères ou des avis d’utilisateurs.