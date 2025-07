Pourquoi c’est une mauvaise idée d’acheter un dock non officiel pour la Switch 2

Comme à son habitude, Nintendo a sévèrement limité la compatibilité de sa Switch 2 avec les accessoires tiers. Si vous espériez pouvoir mettre la main sur un dock non officiel qui fonctionne correctement, l’entreprise a une mauvaise nouvelle pour vous.

Le dock de la Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pas vraiment connu pour son amour des standards de l’industrie, Nintendo a bien évidemment verrouillé l’utilisation des ports USB-C de la Switch 2 pour forcer les utilisateurs et utilisatrices à utiliser le dock officiel fourni par Nintendo.

Après moult expérimentations, The Verge a réussi à comprendre comment l’entreprise faisait pour verrouiller la connectique pourtant connue pour être « universelle ». Pour la faire courte, acheter un dock venant d’une entreprise tierce est un jeu dangereux pour le moment.

La chasse au chiffrement

Au lieu de négocier la puissance nécessaire et la sortie vidéo adaptée avec l’accessoire qui y est branché (comme font tous les appareils compatibles avec la vidéo par USB-C), la Switch chiffre son protocole de communication pour n’être compatible qu’avec les accessoires officiels de Nintendo.

Résultat, si un dock ne sait pas déchiffrer les messages envoyés par la Switch, la console refusera tout bonnement de faire sortir un signal vidéo ou même de se recharger. Il en allait de même ou presque avec la Switch première du nom qui a mis un long moment à voir apparaître des docks compatibles.

Crédit : Frandroid

Et pourtant, il existe bien un dock non-officiel compatible avec la Switch 2. Ce dernier est vendu une trentaine d’euros et commercialisé par la société Antank. Seulement voilà, si l’accessoire semble savoir parler le langage de Nintendo grâce à l’utilisation d’un clé hexadécimale spécifique, rien ne dit que Nintendo ne changera pas les caractéristiques de compatibilité via une future mise à jour. « La clé devrait être considérée comme sujette à modification », explique un porte-parole de la marque à The Verge.

Une décision contraignante

Si rien n’empêche les fabricants d’accessoires de perpétuellement chasser les clés de chiffrement de la Switch pour construire des docks compatibles, il y a fort à parier que le jeu n’en vaudra pas la chandelle s’ils peuvent être modifiés tous les quatre matins au gré des envies de Nintendo. Et si vous vous demandez d’ailleurs, le ventilateur du dock de la Switch 2 n’est pas indispensable à une utilisation sédentaire. Ce dernier ne sert qu’à refroidir le dock lui-même, pas la console directement.

La politique extrêmement stricte de Nintendo sur la compatibilité de la Switch 2 avec des accessoires tiers s’était déjà vue dans le casse-tête des webcams utilisables avec la console, mais le cas des docks est plus contraignant, car l’accessoire officiel de Nintendo n’est pas des plus compact et forcément un peu difficile à glisser dans un sac si on veut emporter la console en vacance.

Il se pourrait que cette décision ait été prise pour protéger la console d’éventuels accessoires de mauvaise qualité, mais il y avait sans doute d’autres possibilités que celle de casser la compatibilité d’un port censé être universel.