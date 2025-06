Comment succéder à la console la plus populaire de tous les temps ? La Nintendo Switch 2 tente le coup de la continuité et du surplus de puissance. Suffisant pour nous convaincre ? Voici notre test.

C’est peu dire que de dire que la Nintendo Switch 2 était une console attendue. La machine, et l’idée d’une Switch Pro avant elle, a fait les choux gras de la presse spécialisée pendant plus de 5 ans.

C’est normal, la Nintendo Switch est la console la plus populaire de tous les temps, dans un mouchoir de poche avec la PlayStation 2 de Sony. Dès lors, comment réussir à prendre la relève ? Avec la Nintendo Switch 2, le constructeur fait le choix d’une console plus puissante, qui ne révolutionne pas le concept. Un produit familier. Trop familier ?

Nintendo Switch 2 Caractéristiques techniques

Modèle Nintendo Switch 2 Stockage 256 Go Support Cartouche Architecture graphique Nvidia Ampere Définition maximale 4K Wifi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth Oui Fiche produit

Le test a été réalisé avec un exemplaire prété par Nintendo, et un exemplaire acheté par l’auteur du test.

Nintendo Switch 2 Unboxing : qu’est-ce qui est fourni avec la console ?

Quels sont les accessoires fournis de base avec la Nintendo Switch 2 ? En plus de la console elle même et ses deux Joy-Con, voici le contenu de la boite :

Une station d’accueil, le dock, pour relier la console à un moniteur ou un téléviseur

Deux dragonnes pour Joy-Con 2

Un support permettant de connecter les deux Joy-Con 2 loin de la console

Un chargeur 60W avec un câble USB-C

Un câble HDMI premium

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Selon le pack choisi, vous aurez peut être aussi un code de téléchargement pour Mario Kart World.

À lire aussi :

Meilleures consoles de jeux portables : notre sélection en 2025

Parmi les accessoires absents que l’on peut souligner et qu’il vous faudra peut être acheter, on peut mentionner une protection d’écran, la caméra pour GameChat, l’étui de transport et la carte microSD.

Nintendo Switch 2 Design : c’est une Nintendo Switch

Attaquons le vif du sujet. La Nintendo Switch 2 reprend le concept de la console hybrides aux manettes détachables. Pour cette nouvelle génération, Nintendo a revu le design pour répondre à certaines critiques.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Esthétiquement, la Nintendo Switch 2 se rapproche beaucoup d’un produit tech avec sa robe grise sombre très sobre. On retrouve seulement deux accents de couleur au niveau des stick analogique. L’écran n’est toujours pas borderless, mais on sent que Nintendo a travaillé le choix des matériaux pour que la machine fasse plus qualitative sous les doigts.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Par rapport au design de la première Nintendo Switch, on retrouve le pied ajustable, mais grandement amélioré avec une bonne resistance qui inspire confiance en main.

Autre amélioration, l’intégration d’un second port USB-C sur le dessus de la machine. Cela permet de la charger même quand la console est posée sur une table, ou de brancher des accessoires plus facilement.

Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 : Nintendo n’a pas rendu ses manettes érgonomiques

Avec une console plus grande que la première génération, Nintendo en profite pour agrandir du même coup les manettes Joy-Con. La forme générale reste toutefois la même, à savoir des manettes le plus compacte possible, complètement plate à l’arrière.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Autrement dit, les manettes Joy-Con 2 ne sont pas conçu pour épouser votre main, mais plutôt pour s’adapter aux morphologies des enfants. Cela donne une manette qui reste en 2025 peu agréable à utiliser sur de longues sessions de jeux.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si vous êtes un adulte et que la Nintendo Switch 2 est votre console principale, nous vous recommanderons l’achat d’une manette supplémentaire et ergonomique. C’est le cas de la manette Pro commercialisée par Nintendo, mais il existe aussi des alternatives moins chères.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les Joy-Con s’attachent à la Nintendo Switch 2 avec un nouveau système magnétique. C’est la grande réussite de cette itération de la console. Clipser les manettes deviens un jeu d’enfant, et les retirer tout également. Il suffit de presser une gachette supplémentaire à l’arrière du Joy-Con pour forcer la manette à se désolidariser de la console.

Nintendo a amélioré le moteur de vibration des Joy-Con pour les rendre plus précis. Sans être au niveau de ce que propose Sony avec sa DualSense, les vibrations sont en effet assez subtiles et agréables. On est loin des moteurs beaucoup trop fort des anciennes générations de console.

Nintendo Switch 2 Un écran LCD fluide, mais décevant

Lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, son écran a fait coulé beaucoup d’encre. Nintendo a fait le choix de proposer un écran LCD de 8 pouces Full HD avec une fréquence d’affichage à 120 Hz.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un choix qui peut surprendre à une époque de généralisation des écrans Oled, en particulier sur les appareils mobiles. Il s’explique sans doute par une question industrielle. Le constructeur a sans doute voulu privilégier la fluidité sur sa nouvelle console et les écrans Oled 120 Hz coûtaient trop cher pour son budget en termes de coût de fabrication.

Alors ça donne quoi ? Tout d’abord des bandes noires assez visible tout autour de la dalle. On est loin des écrans bords à bords des tablettes et smartphones. Nous n’attendons pas ce genre d’écran sur une console qui doit s’assurer une longevité et une solidité, mais il restait tout de même une marge de manoeuvre à Nintendo en la matière.

L’écran LCD est de plutôt bonne qualité et agréable à l’œil, mais il manque sérieusement de peps en termes de luminosité.

Les tests sous sonde ont montré que même avec le HDR, l’écran ne proposait pas une luminosité dépassant les 450 nits. A l’heure des écrans Oled qui dépassent les 1000 nits, c’est franchement ridicule, d’autant que cela nuit aux performances du HDR en jeu. Même chôse pour les constrastes, tout juste médiocre à moins de 900:1.

On a donc un écran performant, capable de monter à 120 Hz, mais qui présente de nombreux compromis sur l’affichage des jeux, en particulier sur le sujet du HDR. Ce dernier sera plutôt à réserver à votre téléviseur grâce au nouveau dock compatible 4K, 60 images seconde et HDR.

Nintendo Switch 2 Le dock passe à la 4K

La Nintendo Switch 2 est une console hybride. Vous pouvez la transformer en console de salon en la connectant sur son dock fourni dans la boîte.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il reprend le même principe que le dock de la première Switch, avec une construction plus lourde. Il intègre désormais un système de ventilation pour refroidir la console et une connectique plus riche : un port HDMI 2.0 pour l’écran 4K HDR, un port RJ45, un port USB-C pour la charge et deux ports USB-A pour les périphériques. Rappelons que la Switch 2 propose aussi un port USB-C sur le dessus, qui reste accessible quand la console est dans le dock.

L’accessoire fonctionne très bien et la ventilation s’est toujours montré silencieuse dans les sessions effectués lors de ce test. Nous avons pourtant jouer à quelques centimètres du dock, puisqu’il était souvent posé sur un bureau et connecté à un moniteur.

Autant dire qu’une fois glissé sous un téléviseur et à distance dans un canapé, il devrait rester inaudible sans problème.

Nintendo Switch 2 Interface : Nintendo se repose sur ses acquis

Comme pour la console, Nintendo ne réinvente pas la roue avec le système d’exploitation de la Switch 2. Il s’agit en fait du même système d’exploitation qui anime la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 2, avec seulement quelques fonctions exclusives pour cette dernière.

La plus grande nouveauté, c’est le menu d’accessibilité qui regroupe à la fois les paramètres pour configurer les boutons des manettes, mais aussi des options d’affichage pour augmenter par exemple la taille du texte.

Nintendo a également revue certaines application de la Switch 2. En particulier l’eShop a été entièrement revu et est enfin fluide. L’achat de jeux numérique sur la première Switch était un chemin semé d’embuches. Ce n’est plus le cas.

La galerie de captures accueille un nouveau système permettant de facilement transférer des images et vidéo vers l’application Nintendo Switch sur smartphone. La console peut même mettre en ligne automatiquement les captures pour qu’elles soient prête à être récupéré sur le smartphone.

Nintendo Switch App Télécharger gratuitement

L’interface de la Switch 2 reste très simple à l’usage avec des options limitées. Ce n’est pas pour nous déplaire, mais on aurait aimé voir Nintendo prendre un peu plus de risque avec une interface peut-être plus acceuillante. Le constructeur ne propose par exemple toujours aucun système de thème autre que le choix entre mode clair et sombre. Pourquoi ne pas proposer un thème Mario, ou Donkey Kong ? Éspérons que Nintendo viendra apporter un peu de fraicheur dans de future mises à jour.

Nintendo Switch 2 Services et écosystème

La nouveauté phare dans l’écosystème Nintendo c’est le service GameChat. Véritable pendant chez le constructeur du service Discord bien connu des joueurs et que l’on retrouve déjà sur PC, Xbox et PlayStation, GameChat vous propose tout simplement un chat vidéo et vocal sur la Nintendo Switch 2.

Pas question d’un chat public ou de serveurs, vous pouvez seulement crée un GameChat avec vos amis. Cela devrait grandement limité les risques, notamment pour le public le plus jeune. Le service peut par ailleurs être paramétré avec le contrôle parental de Nintendo pour restreindre encore les possibilité à une sélection d’amis validés à la main par le parent.

Une fois la conversation lancée, la console propose des paramètres rapides accessibles depuis le bouton C, vous pouvez y régler le périphérique d’écoute ou de voix. Nous avons par exemple été en mesure de configurer un casque Logitech G Pro X pour PC comme périphérique d’écoute tout en laissant la caméra comme microphone.

Jusqu’à 12 personnes peuvent rejoindre une session GameChat, mais le partage vidéo est limité à quatre utilisateur à la fois. Vous pouvez partager l’écran de votre Switch et également partager votre visage grâce à une caméra branchée à la console. La Switch prend en charge de nombreuses caméras en USB et pas seulement la caméra 1080 officielle commercialisée à 60 euros par Nintendo.

Nous partions avec un avis mitigé concernant GameChat, en flairant une fonction gadget ajoutée pour justifier la nouvelle console. En réalité, nous avons été plutôt convaincu par l’intégration de la fonction et du partage vidéo.

En effet, avec le détourage de votre visage permis par la puce Nvidia intègre à la console, les jeux peuvent facilement intégrer votre image et celles de vos amis. Cela rend des sessions de jeux en ligne beaucoup plus convivial. En plus de la voix, vous pouvez voir la réaction et les expressions de vos images.

Tout n’est pas parfait pour autant. Le détourage automatique du visage semble se faire sur une version quelque peu amoindrie de Nvidia Broadcast et produit des ratés. La qualité de l’image transmise laisse également à désirer.

Cela ne remplacera donc pas un système comme WhatsApp ou FaceTime pour une vraie conversation à tête reposée. Mais pour proposer un supplément social sur une session de jeu multijoueur c’est vraiment bienvenue. On imagine déjà le supplément de fun et de convivialité que cela peut apporter à une soirée Mario Party avec des amis sur Internet.

GameShare : la vraie trouvaille

Si le monde entier s’est concentré sur la fonction GameChat, il ne faut pas trop vite mettre de côté GameShare, le vrai bijou multijoueur de la Nintendo Switch 2.

À l’image du Steam Remote Play, cette fonction permet de jouer en multijoueur en ligne ou local, avec une seule cartouche du jeu, une seule licence. Vous pouvez même partager votre jeu avec une personne utilisant une Nintendo Switch 1.

L’idée est simple : votre Nintendo Switch 2 fait tourner le jeu et envoi un flux vidéo à vos amis. Ces derniers peuvent intéragir avec le jeu à travers leurs propres Switch, comme s’ils étaient dans la pièce avec une manette supplémentaire.

Malheureusement, les jeux compatibles GameShare se comptent sur les doigts d’une main pour le moment. Vous pourrez par exemple jouer avec 51 Worldwide Games ou Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, mais pas Mario Kart World.

Nintendo Switch 2 Le(s) jeu(x) du lancement

Disons-le, à l’image de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series X, le catalogue de lancement de la Nintendo Switch 2 laisse à désirer. En réalité, le seul jeu majeur qui accompagne la console sous forme d’exclusivité est Mario Kart World.

Il sera rejoins au fil des mois par d’autres jeux Nintendo : Donkey Kong Bananza, Drag x Drive et Kirby Air Riders notamment. Certains jeux Nintendo sortiront tout à la fois sur Switch 2 et Switch 1, mais on imagine aisément qu’ils seront plus performant sur la nouvelle console. C’est le cas de Pokémon Legends: Z-A et Metroid Prime 4.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Surtout, la console peut heureusement compter sur la rétrocompatibilité avec l’immense catalogue de la Nintendo Switch, mais aussi sur la séance de ratrappage des éditeurs tiers qui peuvent enfin proposer leurs derniers titres sur une console Nintendo. Pour les personnes utilisant la Switch comme console principale ou souhaitant redécouvrir les jeux en version portable, cela peut être précieux.

Certains jeux de la Nintendo Switch ont aussi le droit à une seconde jeunesse, soit au travers d’une mise jour gratuite, notamment Pokémon Violet et Écarlate, soit avec une mise à jour payante, comme les deux The Legend of Zelda Breath of the Wild et Tears of The Kingdom.

On reste malgré tout sur notre faim en ce qui concerne le démarrage de la Nintendo Switch 2, mais le « petit artisan » japonais a su montrer qu’il pouvait régulièrement sortir d’excellents jeux sur le long terme. Espérons voir bientôt arriver un Super Mario 3D ou un futur Animal Crossing.

Nintendo Switch 2 Performances : une console next-gen ?

C’est LA grande nouveauté de la Nintendo Switch 2. Une nouvelle génération de console permet de proposer une puissance largement supérieure et des jeux spécialement optimisés pour ce matériel.

La puce Nvidia au coeur de la Nintendo Switch 2 // Source : Emo Teardown

En l’occurence, nous retrouvons ici une toute nouvelle puce Nvidia utilisant un CPU ARM à 8 coeurs et une puce graphique Nvidia Ampere. C’est l’architecture que l’on retrouvait sur les GeForce RTX 3000 et qui permet à Nintendo de tirer partie de deux nouvelles technologies : le ray tracing en temps réel, et les coeurs dédiés à l’IA, notamment pour le DLSS. Ces derniers sont également utilisés pour isoler votre voix ou détourer votre visage dans GameChat.

Autre changement attendu de cette mise à niveau technique : le stockage évolue et passe à 256 Go tout en gagnant grandement en vitesse.

Malheureusement le Wi-Fi se contente d’un Wi-Fi 6 déjà un peu vieillissant. On aurait apprécié du Wi-Fi 6E ou du Wi-Fi 7 pour voir l’avenir sereinement. Bon point tout de même, la Switch 2 gère désormais le WPA 3, permettant une sécurisation forte du réseau Wi-Fi.

Un gap pas si impressionnant ?

Alors qu’est-ce que cela donne concrètement ? Tout d’abord, nous avons été quelque peu déçu par certains aspects. Nous avons par exemple constaté des ralentissements pour sortir la console de veille, à plusieurs reprises. Le genre de couacs qui, on l’espère, seront corrigés dans des mises à jour du système.

Autre élément pas totalement convaincant : les chargements. Ils sont certes plus courts que sur la Nintendo Switch 1 grâce à l’amélioration des performances, mais on encore loin de ce que peux proposer la PS5 par exemple. On reste sur notre faim sur ce point.

Pour ce qui est des jeux, seul Mario Kart World tire vraiment parti des capacités de la Nintendo Switch 2. Le jeu n’explose pas la rétine, mais se montre tout de même très performant et montre des choses que la première Switch n’aurait pas pu faire tourner : le nombre de participants, la taille du monde ou encore la portée du champ de vision.

Certains gros jeux d’éditeurs tiers font leur arrivée sur Nintendo Switch, comme Cyberpunk 2077. Il se montre légèrement plus performant que sur un Steam Deck classique. Une bonne nouvelle, même si la console de Valve est déjà ancienne de trois ans.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Certains jeux Nintendo Switch 1 améliorés sur la Nintendo Switch 2 comme Pokémon Violet gagnent aussi une nouvelle vie et s’exprime bien mieux sur la nouvelle console.

On a tout de même hâte de voir ce que la console aura sous le coude pour de prochains gros titres du constructeur. On pense bien sûr à l’idée d’un nouveau Zelda en 3D pensé pour la Switch 2.

Sur le papier, les bases techniques de la Nintendo Switch 2 sont solides, et nous restons plutôt confiant sur la capacité des développeurs à nous impressioner à l’avenir en tirant pleinement partie de la console.

On l’a vu avec la PlayStation 5 et les Xbox Series, il a fallu plusieurs mois, voir années, pour sortir de la transition de génération et acceuillir des jeux plus ambitieux.

Nintendo Switch 2 Le point noir : l’autonomie

Sur sa fiche technique, Nintendo ne précise pas les caractéristiques de la batterie de sa Switch 2, et on comprends pourquoi. Le constructeur japonais a tout simple intégré une batterie de smartphone à sa console portable : 5220 mAh pour 3,78V soit 19,74 Wh. À titre de comparaison, le Xiaomi 15 Ultra intègre une batterie de 20,61 Wh (5410 mAh pour 3,81 V).

Du côté des autres consoles portables, le Steam Deck intègre une batterie de 50 Wh, et la Xbox Ally X proposera une batterie de 80 Wh.

En jeu, les faibles caractéristiques de la batterie sont très apparents. Nous sommes passés de 100 % à 48 % de batterie en seulement une heure de jeu sur Mario Kart World. Autant le dire, c’est tout de même très faible.

La Nintendo Switch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nous avons répété plusieurs fois nos mesures, avec une variété de jeux. Les choses s’améliorent évidemment sur des jeux moins gourmands, en 2D. Reste que l’intérêt d’une Switch 2 face à l’ancienne génération tient surtout dans les jeux plus sophistiqués comme Mario Kart World.

C’est indubitablement un point faible de la machine, mais c’est aussi une question que vous devez vous poser. Est-ce que vous jouez plus de deux heures d’un coup loin d’une prise électrique ? Si vous êtes plutôt du genre à faire une petite session de jeu dans le train, cette petite batterie ne vous handicapera pas.

Malheureusement, la vitesse de la charge ne vient pas compenser cette autonomie trop faible. Malgré le chargeur de 60 W fourni avec la console, nous n’avons jamais mesuré une consommation supérieure à 22 W. Résultat, la console prend plus de 3 heures à se recharger complètement.

Nintendo Switch 2 Prix et disponibilité

Nintendo ne propose pas un prix recommandé pour la Nintendo Switch 2. On peut toutefois constater un prix de lancement de 470 euros pour la console seule, même s’il est possible de la trouver autour de 430 euros, et de 499 euros pour la console avec le jeu Mario Kart World (version numérique).

À ce prix, Nintendo se place au dessus du Steam Deck de Valve, commercialisé à partir de 419 euros, et bien en dessous du haut du secteur, comme la ROG Ally X à 899 euros.

Du côté des consoles pure jus, la PlayStation 5 est à 549,99 euros et la Xbox Series S à 349,99 euros.